Attualità · L'iniziativa

Oltre 100 partecipanti alla prima edizione di “4PDC – Quattro Passi Dopo Cena”, la camminata serale aperta a tutti che venerdì 27 novembre ha attraversato Siracusa e Ortigia, trasformandosi in un momento di socializzazione e condivisione.

L’iniziativa, nata con l’obiettivo di favorire nuove amicizie, stare insieme e riscoprire il piacere del movimento all’aria aperta, ha registrato una partecipazione superiore alle aspettative degli organizzatori.

“Siracusa ha risposto con il cuore. Superare i 100 partecipanti già alla prima serata è stata una gioia immensa: quando si cammina fianco a fianco, ogni passo diventa energia e condivisione“, commentano Cinzia Sipala, Mariella Taranto, Simona La Bruna e Peppe Frasca.

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Visto l’entusiasmo registrato al debutto, è già stato fissato il prossimo appuntamento: lunedì 28 dicembre alle 20.45 al Molo Santa Lucia, per salutare insieme la fine dell’anno con una nuova camminata.

L’iniziativa punta a consolidare un’occasione di incontro aperta a tutti, dove il movimento diventa anche strumento per creare legami e rafforzare il senso di comunità.