Siracusa, oltre 12 milioni di euro di proventi dalle multe stradali, ma la metà sono di dubbia esigibilità e per spese prioritarie

La Giunta Comunale di Siracusa ha approvato la ripartizione delle quote dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada (C.d.S.) per l’anno 2026.

Secondo la previsione di bilancio per il 2026, l’ammontare complessivo degli accertamenti di entrata da sanzioni è quantificato in 12.161.050 euro, ma prima di procedere alla destinazione delle quote vincolate per legge, è necessario detrarre le quote relative alle spese prioritarie e l’ammontare del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (Fcde). Il totale delle uscite prioritarie (come gli aggi di riscossione e le spese di notifica dei verbali per 1,3 milioni) e del Fcde (4,7 milioni) infatti ammonta a 6.233.050 euro che corrisponde a circa il 51% del totale delle entrate previste.

La previsione di entrata effettiva utilizzabile è quindi stimata in 5,9 milioni di euro e di questa somma netta, la Giunta ha stabilito di destinarne la metà (2,9 milioni) destinata a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento e manutenzione della segnaletica stradale di proprietà dell’ente, al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, inclusi l’acquisto di mezzi e attrezzature e il personale e ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, come la manutenzione delle strade, la sicurezza per gli utenti vulnerabili (pedoni, ciclisti, ecc.), corsi di educazione stradale e misure per il personale di polizia locale.

Tra gli interventi previsti figurano il canone per la manutenzione della pubblica illuminazione, iniziative per la salvaguardia del randagismo connesse alla sicurezza stradale, la manutenzione ordinaria delle strade comunali e spese per il personale della Polizia Municipale a tempo determinato.

Si tenta in questo modo di bilanciare gli investimenti infrastrutturali (segnaletica, illuminazione e manto stradale) con il potenziamento dei mezzi e del personale della Polizia Municipale, ponendo l’accento sulla prevenzione e sulla tutela delle categorie di utenti più esposte al rischio ma a far discutere è l’alta cifra del Fcde che, storicamente, si attesta a una percentuale molto elevata delle multe emesse è rimasta inesigibile o è stata incassata con notevole ritardo nel Comune.