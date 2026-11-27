Politica · Emendamento Melfi

Un importante investimento per il futuro dei bambini e delle famiglie di Cassibile. Risorse pari a 1.268.421,98 euro per il completamento dei lavori del nuovo Polo dell’infanzia, attraverso l’emendamento alla variazione di bilancio presentato dal consigliere comunale Matteo Melfi durante la seduta del Consiglio comunale del 26 novembre.

“Con questo emendamento, in piena sintonia con la volontà dell’amministrazione comunale, ho voluto destinare importanti risorse al completamento di un’opera tanto attesa dalla comunità di Cassibile. Attualmente, la scuola dell’infanzia esistente non riesce a soddisfare tutte le richieste delle famiglie. Una volta raggiunta la capienza massima, infatti, alcuni bambini rimangono esclusi dal servizio, causando notevoli disagi ai genitori, soprattutto considerando la distanza dal centro cittadino – sottolinea il consigliere -. Grazie a queste risorse sarà possibile dare continuità ai lavori, con l’obiettivo di completare e consegnare finalmente alla comunità di Cassibile una nuova struttura scolastica, capace di rispondere alle esigenze del territorio. Ritengo fondamentale continuare a dedicare particolare attenzione alle zone decentrate, attraverso interventi concreti e investimenti che migliorino la qualità della vita dei cittadini. Cassibile merita servizi adeguati e infrastrutture all’altezza delle esigenze della propria comunità. Vivere in una zona decentrata non deve significare avere meno diritti, meno servizi o meno opportunità. Investire sui nostri bambini significa investire sul futuro dell’intera comunità”.