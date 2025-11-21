Siracusa, oltre 400 le adeisioni al gruppo Devoti e Portatori di Santa Lucia

Sono oltre 400 i siracusani che hanno aderito al gruppo dei “Devoti e Portatori” appena costituito dalla Deputazione della Cappella di Santa Lucia. Fedeli che hanno deciso di condividere, nella consapevolezza, un cammino di adesione al Vangelo ed alla devozione a Santa Lucia. Una splendida risposta, bella e spontanea nel segno di Lucia, dopo che la Deputazione ha deciso di approvare un nuovo regolamento e creare un gruppo che possa accogliere i fedeli cristiani che vivono una particolare devozione verso Santa Lucia ed intendono prestare il proprio ministero al servizio ed al culto alla Santa Patrona. Un impegno concreto per il devoto al mantenimento di una condotta di vita orientata al rispetto per il prossimo ed alla coerenza alla Parola.

La Deputazione, al tempo stesso, ha azzerato l’elenco dei portatori, ma l’appartenenza al gruppo dei Devoti dà diritto anche all’iscrizione all’Albo dei portatori della Deputazione della Cappella di Santa Lucia.

In una partecipata assemblea lo scorso ottobre, la Deputazione ha reso noto il regolamento adottato ed ha fornito ogni informazione utile. Un’iniziativa che porterà maggiore consapevolezza di quanto i devoti svolgono, così come del resto sta accadendo anche nella vicina Diocesi di Catania, che sta adottando scelte simili.

Un tesserino nominativo verrà consegnato al devoto che durante la processione potrà indossare una scapolare, segno distintivo della sua devozione e appartenenza al gruppo .

E’ bene ribadire che il regolamento approvato non lascia spazio a libere interpretazioni o travisazioni della realtà: è previsto un versamento annuale di 20 euro per l’adesione al gruppo dei devoti, e non per la richiesta di iscrizione all’Albo dei portatori. Rievoca il cosiddetto “mutuo soccorso” di antica memoria, che richiama gli ideali evangelici di carità, fraternità, uguaglianza ed apertura verso il prossimo del devoto al gruppo e non consentirà probabilmente neppure la copertura di tutti i costi che la Deputazione sta affrontando per ciascun devoto. Tale simbolica somma non riguarda, comunque, i minori di 18 anni e tutti coloro che, al momento dell’iscrizione, rappresentano di non potere essere nelle condizioni di corrispondere la quota.