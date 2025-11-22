Siracusa, oltre 60mila euro per la rimozione delle palme divorate dal punteruolo rosso

Oltre 60 mila euro da destinare alla potatura degli alberi e soprattutto la salvaguardia delle palme esistenti, con la rimozione immediata di quelle ormai ammalorate dal punteruolo rosso. “Vogliamo ringraziare il sindaco Italia – si legge in una nota a firma del Gruppo Grande Sicilia Siracusa – per aver portato in aula l’emendamento proposto dal Gruppo Grande Sicilia, composta da Aloschi Luciano, Bonafede Sergio, Cavarra Luigi, Di Mauro Alessandro, Porto Giovanna e i consiglieri Gallitto Martina e Ortisi Salvatore, destinando la somma di 63.416,47 euro a un intervento fondamentale per la nostra città. Si tratta di un’azione importante non solo per la cura e la valorizzazione del nostro patrimonio verde, ma soprattutto per la sicurezza dei cittadini e il decoro della Città, poiché molti di questi alberi si trovano a ridosso delle carreggiate come per esempio Via Columba, dove rappresentano un potenziale pericolo in caso di cedimenti o rotture. Questo intervento testimonia l’attenzione verso una gestione responsabile e lungimirante del verde urbano visto che la potatura non è inclusa nel capitolato d’appalto. Con questo emendamento si compie un passo concreto verso una Città più sicura, più ordinata e più attenta alla tutela dell’ambiente, rispondendo alle esigenze della comunità”.