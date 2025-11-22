Ultime news

In consiglio comunale

Siracusa, oltre 60mila euro per la rimozione delle palme divorate dal punteruolo rosso

Il provvedimento del gruppo Grande Sicilia Siracusa

Oltre 60 mila euro da destinare alla potatura degli alberi e soprattutto la salvaguardia delle palme esistenti, con la rimozione immediata di quelle ormai ammalorate dal punteruolo rosso. “Vogliamo ringraziare il sindaco Italia – si legge in una nota a firma del Gruppo Grande Sicilia Siracusa – per aver portato in aula l’emendamento proposto dal Gruppo Grande Sicilia, composta da Aloschi Luciano, Bonafede Sergio, Cavarra Luigi, Di Mauro Alessandro, Porto Giovanna e i consiglieri Gallitto Martina e Ortisi Salvatore, destinando la somma di 63.416,47 euro a un intervento fondamentale per la nostra città. Si tratta di un’azione importante non solo per la cura e la valorizzazione del nostro patrimonio verde, ma soprattutto per la sicurezza dei cittadini e il decoro della Città, poiché molti di questi alberi si trovano a ridosso delle carreggiate come per esempio Via Columba, dove rappresentano un potenziale pericolo in caso di cedimenti o rotture. Questo intervento testimonia l’attenzione verso una gestione responsabile e lungimirante del verde urbano visto che la potatura non è inclusa nel capitolato d’appalto. Con questo emendamento si compie un passo concreto verso una Città più sicura, più ordinata e più attenta alla tutela dell’ambiente, rispondendo alle esigenze della comunità”.


