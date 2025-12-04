Siracusa, omicidio De Simone. Assolto Giancarlo De Benedictis perché “il fatto non sussiste”. Ribaltata la richiesta di ergastolo

A quasi dieci anni dalla morte di Angelo De Simone, la Corte d’Assise di Siracusa mette un punto fermo su una delle vicende giudiziarie più complesse e tormentate degli ultimi anni. Giancarlo De Benedictis, indicato dall’accusa come uno dei presunti responsabili dell’uccisione del 27enne siracusano trovato morto nella sua abitazione nel novembre 2016, è stato assolto “per non avere commesso il fatto”.

Il verdetto, pronunciato dopo quattro ore di camera di consiglio dalla Corte, ribalta completamente la richiesta della Procura che, nella precedente udienza, aveva sollecitato l’ergastolo. A sostenere l’accusa erano stati il procuratore capo Sabrina Gambino e il sostituto procuratore Chiara Valori. La parte civile – rappresentata dall’avvocato David Buscemi per conto della madre della vittima, Patrizia Ninelli – aveva chiesto una condanna severa.

La morte di De Simone era stata inizialmente classificata come suicidio. Per due volte la Procura aveva chiesto l’archiviazione. La famiglia, però, non ha mai accettato quella verità e, attraverso una lunga battaglia legale, era riuscita a ottenere la riesumazione della salma. Fu in quel momento che gli inquirenti modificarono la prospettiva dell’indagine, ipotizzando un omicidio camuffato da suicidio.

Le attenzioni si concentrarono su due persone: Giancarlo De Benedictis, oggi assolto; Luigi Cavarra, ex affiliato del clan Bottaro-Attanasio, deceduto negli anni successivi.

Secondo la ricostruzione originaria, il movente poteva ruotare attorno a una vicenda di droga o a una presunta relazione sentimentale tra De Simone e una donna vicina all’imputato. De Benedictis ha sempre negato ogni addebito.

Durante il processo, durato tre anni, sono stati sentiti 11 collaboratori di giustizia. Tra questi Graziano Urso, che aveva collocato De Benedictis e Cavarra nei pressi dell’abitazione della vittima. Francesco “Cesco” Capodieci, ex ras del Bronx, aveva invece dichiarato di non essere mai venuto a conoscenza del coinvolgimento dell’imputato. Una mole di testimonianze che la difesa – rappresentata dall’avvocato Sebastiano Troia – ha definito contraddittoria, mutevole e non sufficientemente solida da sorreggere un’accusa di omicidio. La perizia sulla corda con cui sarebbe stato inscenato il suicidio, invece, non ha evidenziato tracce di Dna riconducibili a De Benedictis. Un elemento che ha ulteriormente indebolito l’ipotesi accusatoria.

Alla luce del quadro probatorio ritenuto insufficiente, la Corte d’Assise ha pronunciato l’assoluzione piena, chiudendo il processo di primo grado. Le motivazioni, che saranno depositate entro novanta giorni, chiariranno nel dettaglio le ragioni del verdetto.