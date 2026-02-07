Siracusa, omicidio e associazione a delinquere di tipo mafioso: espulsi due cittadini stranieri

Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio all’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa, diretto dal Dr. Massimiliano Santoro, hanno eseguito 2 provvedimenti di espulsione.

Nel primo caso, un cittadino mauriziano, già condannato per omicidio doloso ed occultamento di cadavere commessi a Catania, dopo aver scontato la pena, è stato prelevato dalla Casa di Reclusione di Noto (SR) ed è stato rimpatriato al Paese d’origine.

Nel secondo caso, un cittadino nigeriano, scarcerato per fine pena dalla Casa Circondariale di Siracusa, con precedenti penali per associazione a delinquere di tipo mafioso, rissa, porto abusivo di armi e lesioni personali, è stato espulso con contestuale Trattenimento presso un CPR e sarà a breve rimpatriato nel Paese d’origine.