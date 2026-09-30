Siracusa, Omicidio Giuliana: dopo 9 anni d’attesa, arriva l’udienza preliminare

Cronaca · tribunale

Dopo quasi nove anni di attesa, la vicenda giudiziaria sulla morte della guardia particolare giurata Calogero Massimo Giuliana entra in una nuova fase. È fissata per domani, 1 ottobre, l’udienza preliminare davanti al Tribunale di Siracusa per valutare la posizione di Pierpaolo Vasques, destinatario dell’imputazione coatta per omicidio volontario in concorso.

Era il 4 marzo 2017 quando Giuliana venne trovato agonizzante all’interno della sua auto di servizio nella zona industriale di Augusta, con una ferita d’arma da fuoco alla testa. Un caso che per anni è rimasto senza una risposta definitiva e che ha attraversato diverse fasi investigative.

La prima ricostruzione aveva preso in considerazione anche l’ipotesi dell’autosparo, una pista successivamente superata dagli sviluppi delle indagini che hanno portato gli inquirenti a orientarsi verso la possibilità di un omicidio.

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Nel corso degli anni si sono susseguiti diversi filoni investigativi e più richieste di archiviazione, che sono state respinte dal Gip di Siracusa. L’ultimo passaggio decisivo è arrivato con il provvedimento del Gip Andrea Migneco, che ha disposto l’imputazione coatta nei confronti di Vasques, ritenendo necessario un approfondimento in sede processuale.

Domani in aula sono previste innanzitutto le formalità relative alla costituzione delle parti civili. La famiglia di Calogero Giuliana – la moglie e i figli – sarà rappresentata dall’avvocato Alessandro Cotzìa. Per l’imputato Vasques è invece subentrato come nuovo difensore l’avvocato Massimo Lipari.

Uno dei passaggi centrali dell’udienza riguarderà la scelta del rito da parte della difesa: il legale dell’imputato potrà optare per il giudizio ordinario oppure per il rito abbreviato. Nel primo caso, il giudice dovrà valutare se procedere verso il dibattimento oppure adottare una diversa decisione nell’ambito dell’udienza preliminare, compreso l’eventuale non luogo a procedere. In caso di rito abbreviato, invece, verrà fissata la discussione delle parti.

Dopo nove anni dalla morte di Giuliana, si apre dunque una fase decisiva per una vicenda in attesa di una verità giudiziaria.