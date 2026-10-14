Siracusa, Omicidio Giuliana, Vasques sceglie il rito abbreviato: udienza a dicembre

Cronaca · tribunale

Nuova udienza oggi nel procedimento penale a carico di Pierpaolo Vasques, accusato dell’omicidio della guardia giurata Calogero Giuliana. L’imputato ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato, mentre il giudice ha fissato al prossimo 16 dicembre la prosecuzione del procedimento, con la requisitoria del procuratore generale di Catania e la discussione del legale dei familiari della vittima.

L’udienza di oggi si è aperta con un intervento dello stesso Vasques, che ha chiesto la parola per rendere dichiarazioni spontanee. Le dichiarazioni hanno riguardato il contenuto delle nuove intercettazioni relative all’imputato, prodotte dalla Procura generale di Catania nel corso della precedente udienza, celebrata il primo ottobre. Non sono stati resi noti, nella comunicazione sull’esito dell’udienza, i contenuti specifici delle dichiarazioni dell’imputato né quelli delle intercettazioni depositate dall’accusa.

Successivamente, il difensore di Vasques, l’avvocato Massimiliano Lipari, ha formalizzato la richiesta di definire il procedimento attraverso il rito abbreviato, che consente di arrivare a una sentenza sulla base degli atti utilizzabili nel giudizio, senza lo svolgimento del dibattimento ordinario. Il giudice ha quindi disposto il rinvio all’udienza del 16 dicembre 2026, quando sarà la volta della requisitoria del procuratore generale di Catania, chiamato a illustrare le conclusioni dell’accusa.

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Nella stessa udienza interverrà anche l’avvocato Alessandro Cotzia, che assiste la moglie e i tre figli di Giuliana Calogero. Il legale discuterà la posizione dei familiari della vittima nell’ambito del procedimento. La discussione della difesa dell’imputato si svolgerà invece in un’ulteriore udienza, la cui data non è stata ancora indicata. Soltanto al termine di quest’ultimo passaggio il giudice si pronuncerà con la sentenza.