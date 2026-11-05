Siracusa, omicidio Pellizzeri: 17 anni a Mirabella

Cronaca · Sentenza

Diciassette anni di reclusione per l’omicidio di Giuseppe Pellizzeri, l’ufficiale della Marina militare di 37 anni ucciso a colpi di pistola il 10 giugno 2025 in via Elorina, a Siracusa. È la condanna inflitta a Francesco Mirabella, 32 anni, dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Siracusa, Simone De Martino, al termine del processo celebrato con rito abbreviato.

La sentenza è arrivata al termine della requisitoria nella quale il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 16 anni e 8 mesi. Il giudice ha stabilito una pena superiore di quattro mesi rispetto alla richiesta dell’accusa, escludendo le aggravanti.

Mirabella è stato difeso dagli avvocati Salvino Mondello e Antonio Meduri. Il giudice ha inoltre disposto il risarcimento dei danni in sede civile e il pagamento di una provvisionale di 35 mila euro per ciascuna delle parti civili costituite: la moglie e i due figli minori della vittima, assistiti dall’avvocato Sebastiano Grimaldi, la madre di Pellizzeri, rappresentata dall’avvocato Giuseppe Culotti, e la sorella, assistita dall’avvocato Gianbattista Rizza.

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L’omicidio era maturato nell’ambito di una controversia economica legata all’affitto di un capannone. Secondo la ricostruzione investigativa, nella mattinata del 10 giugno sarebbe scoppiata una discussione tra Pellizzeri e il fratello di Mirabella. Nel pomeriggio, durante un successivo incontro in via Elorina, la situazione sarebbe degenerata fino all’esplosione dei colpi di pistola che ferirono mortalmente l’ufficiale.

Dopo il delitto, Mirabella si era allontanato dal luogo dell’accaduto per poi presentarsi spontaneamente al comando provinciale dei carabinieri, ammettendo di avere sparato. Il procedimento aveva registrato un passaggio decisivo lo scorso giugno, quando il giudice aveva respinto le richieste delle parti civili relative alle aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti e futili, ammettendo il rito abbreviato richiesto dalla difesa.