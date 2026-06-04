Siracusa, omicidio Pellizzeri, ammesso il rito abbreviato: il Gup respinge le eccezioni delle parti civili

Proseguirà con il rito abbreviato il procedimento per l’omicidio di Giuseppe Pellizzeri, l’ufficiale della Guardia Costiera ucciso il 10 giugno dello scorso anno a Siracusa.

Nel corso dell’udienza preliminare, ieri, si sono costituite parti civili la madre, la sorella e la moglie della vittima. Attraverso il legale di una parte civile, l’avvocato Sebastiano Grimaldi, erano state depositate articolate memorie con cui è stata sostenuta la sussistenza delle aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti e futili, elementi che avrebbero potuto incidere anche sulla possibilità di accesso al rito alternativo richiesto dall’imputato. Alle argomentazioni delle parti civili ha replicato la difesa dell’imputato, rappresentata dall’avvocato Antonio Meduri, contestando le ricostruzioni formulate e sostenendo l’insussistenza dei presupposti indicati dalla parte civile.

Dopo oltre un’ora di Camera di Consiglio, il giudice ha rigettato le richieste avanzate dall’avvocato Grimaldi e ha ammesso il procedimento al rito abbreviato, accogliendo dunque l’istanza della difesa. La decisione segna un passaggio importante nell’iter processuale, poiché il giudizio proseguirà sulla base degli atti già acquisiti nel fascicolo, salvo eventuali integrazioni consentite dal rito.

L’attenzione si sposta adesso sulla prossima udienza, fissata per il 4 novembre, quando verranno approfondite nel merito tutte le questioni sollevate dalle parti e prenderà il via la discussione processuale.