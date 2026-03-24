Siracusa, omicidio Pellizzeri, chiuse le indagini su Mirabella: il Pm non contesta le aggravanti

La Procura di Siracusa ha depositato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di Francesco Mirabella, reo confesso dell’omicidio di Giuseppe Pellizzeri, l’ufficiale della Guardia Costiera ucciso il 10 giugno 2025 in via Elorina.

Si tratta di un passaggio importante, perché segna di fatto la chiusura della fase investigativa e apre la strada alla richiesta di rinvio a giudizio. Ma la novità più rilevante, almeno allo stato, è un’altra: nell’atto della Procura non risultano contestate aggravanti. Al momento è esclusa, quindi, la premeditazione. Adesso, con l’avviso di conclusione indagini, l’accusa si muove sul terreno dell’omicidio volontario.

Mirabella si era costituito poche ore dopo il delitto, ammettendo le proprie responsabilità. L’omicidio di Pellizzeri, secondo la ricostruzione investigativa, sarebbe maturato al culmine di una vicenda personale ed economica, legata a contrasti sull’affitto di un magazzino. Una lite degenerata fino all’esplosione dei colpi di pistola che si rivelarono fatali.

Adesso la difesa, assistita dall’avvocato Antonio Meduri, potrà esaminare integralmente gli atti depositati dalla Procura e valutare le prossime mosse in vista dell’udienza preliminare. Intanto il legale della parte offesa, Sebastiano Grimaldi, preannuncia la costituzione di parte civile della moglie.