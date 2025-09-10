Siracusa, Onda più ed Energit sull’indagine della Procura: “noi non coinvolti”

In merito al sequestro preventivo da 5 milioni di euro che interessa direttamente la galassia di società riconducibili al gruppo Onda, realtà imprenditoriale con sede a Siracusa e attiva nel settore dell’energia e del gas, riceviamo una precisazione dal Gruppo Eneron.

“In relazione alla notizia pubblicata dal titolo “Sequestro da 5 milioni di euro al Gruppo Onda”, ed a doverosa rettifica della stessa, si precisa che le citate società Onda Più ed Energit non risultano minimamente coinvolte nel procedimento, né destinatarie di alcuna misura cautelare. Si precisa inoltre che a seguito di prestazione di idonea garanzia, in data 13 agosto 2025 l’A.G. ha provveduto a disporre il dissequestro dei beni originariamente sottoposti a gravame. Ogni ipotetico addebito nei nostri confronti sarà chiarito nelle opportune sedi giudiziarie, alla luce dell’assoluta fiducia nutrita nei confronti della Magistratura”.

È bene chiarire che i provvedimenti oggetto del provvedimento del Gip non sono definitivi ma basati su valutazione del quadro indiziario e sarà l’autorità giudiziaria a valutare. In ogni caso, le società oggetto di sequestro sono state Sinergia r & s s.r.l., Blocco 4 s.r.l., Eurospark ltd, avente sede legale a Victoria (Gozo, Malta), Onda s.r.l., Lucas engine s.r.l., Onda energia s.r.l., Lucas l s.r.l., A.s.d. Matchball. E dalla Procura della Repubblica di Siracusa fanno sapere che il sequestro è stato apposto sugli immobili e non anche monetario, come richiesto dalle società del gruppo.