Siracusa, Open Day della Scuola Cinematografica Siciliana: due giornate gratuite dedicate al cinema

La Scuola Cinematografica Siciliana apre le porte al pubblico con due giornate interamente dedicate al mondo del cinema e della formazione audiovisiva. L’Open Day si terrà giovedì 27 novembre alle 18:00 e domenica 30 novembre dalle 10:00, presso l’Urban Center di Siracusa in via Nino Bixio 1, iniziativa organizzata con il patrocinio del Comune di Siracusa.

L’evento rientra nel nuovo progetto “Polo Cinema Sicilia”, un contenitore che riunisce le realtà didattiche e produttive più attive nel settore cinematografico e televisivo del sud-est siciliano, promosse da SCS insieme ai partner territoriali.

Il programma delle giornate prevede momenti di formazione aperti e incontri con professionisti di rilievo nazionale:

Giovedì 27 novembre – dalle ore 18:00: Presentazione della Scuola Cinematografica Siciliana, Lezione aperta con Stefano Lorenzi (regia e recitazione), Lezione aperta con Riccardo Degni (sceneggiatura)

Domenica 30 novembre – dalle ore 10:00: Conferenza stampa inaugurale, Lezioni aperte con: Francesco De Vito, attore, Alessandro Zonin, direttore della fotografia, Luca Arcidiacono, coach e regista, Francesco Branciamore, compositore, Ludovico Leone, storico del cinema e co-fondatore di SCS

Durante l’Open Day, studenti, appassionati e curiosi potranno incontrare i docenti, conoscere i corsi e approfondire le attività della scuola, che punta a diventare un punto di riferimento per la formazione cinematografica in Sicilia. Le lezioni aperte e i laboratori gratuiti permetteranno ai partecipanti di sperimentare direttamente la metodologia didattica della SCS, fondata sul connubio tra teoria, pratica e sperimentazione.

Nel corso delle iniziative verranno illustrate anche le modalità di iscrizione ai corsi 2026 e le collaborazioni attive con partner e istituzioni locali, tra cui il Comune di Siracusa, Post-Cinema APS, FICC Sicilia, Siracusa Città Educativa, Panatronics e altre realtà che costituiranno il nucleo del nascente Polo Cinema Sicilia, con l’obiettivo di riportare il Val di Noto e la Sicilia al centro della scena cinematografica nazionale e internazionale.