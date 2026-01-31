Siracusa, operazione interforze “Ad Alto Impatto”: arresti, denunce e controlli sul territorio

Nell’ottica di contrastare con fermezza ed efficacia comportamenti improntati all’illegalità diffusa, ed alla luce degli ultimi gravi episodi verificatisi in città ai danni di attività commerciali, si è tenuto a Siracusa, nell’intera giornata di ieri, uno straordinario servizio di controllo del territorio interforze “ad Alto Impatto”.

A seguito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Prefetto Chiara Armenia, nel quadro di una mirata strategia di prevenzione e contrasto a tali fenomeni criminali, ha disposto l’intensificazione dell’attività di controllo del territorio in varie zone della città attraverso l’attuazione di un modulo operativo ad “Alto Impatto” che, integrando gli ordinari dispositivi di prevenzione e sicurezza ha avuto come scopo precipuo il contrasto di ogni comportamento improntato all’illegalità, dallo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, alla illecita detenzione di armi ed esplosivi anche attraverso il controllo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale, degli esercizi commerciali e dei locali maggiormente frequentati da soggetti noti alle forze di Polizia.

I servizi, pianificati dal Questore Roberto Pellicone attraverso l’Ordinanza dell’Ufficio di Gabinetto a seguito di un apposito tavolo tecnico al fine di stabilire le strategie operative da attivare nella circostanza, ha visto la partecipazione di personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto che, coordinati dal Dirigente delle Volanti Dr. Giuseppe Garro, hanno operato un capillare controllo nell’isola di Ortigia e nei quartieri Borgata e Mazzarrona, aumentando allo stesso tempo il grado di sicurezza reale e percepita dagli abitanti delle zone interessate.

Nel corso del servizio, sono state identificate nel complesso 457 persone e controllati 223 veicoli.

10 sono state le sanzioni amministrative elevate al codice della strada, 1 veicolo è stato sequestrato e 1 patente di guida ritirata.

In tale contesto operativo, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un giovane di 27 anni, già noto alle forze di Polizia, che, a seguito di perquisizione eseguita con le unità cinofile, è stato trovato in possesso di 3 ordigni artigianali e di 44 chilogrammi di materiale esplosivo consistente in 22 batterie.

Personale dell’Arma dei Carabinieri, a seguito delle numerose perquisizioni effettuate, ha arrestato una donna di 52 anni trovata in possesso di 29 grammi di cocaina.

Inoltre, un giovane è stato segnalato alla competente Autorità Amministrativa per possesso di droga per uso personale.

Sempre nella giornata di ieri, con la collaborazione di personale tecnico della rete di distribuzione di energia, si è provveduto a verificare la regolarità di numerosi allacci alla rete elettrica e, sono stati riscontrati numerosi collegamenti abusivi che, oltre creare le condizioni per il reato di furto di energia elettrica, rappresentavano dei veri e propri pericoli perché gli allacci fatiscenti potevano arrecare grave nocumento alle cose e, soprattutto, alle persone provocando corti circuiti ed incendi.

3 persone sono state denunciate per furto di energia elettrica.

Particolare attenzione, inoltre, è stata posta, da parte della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura da personale del Commissariato Ortigia , dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto, nei controlli amministrativi ai locali e agli esercizi commerciali che somministrano alimenti e bevande al fine di verificare le condizioni di sicurezza e igienico sanitarie. In 3 dei locali controllati sono emerse delle irregolarità amministrative e sono state elevate sanzioni per oltre 10.000 euro per impianto sonoro non autorizzato, occupazione abusiva di suolo pubblico, e carenze igienico sanitarie. Nei 3 locali, inoltre, personale della Capitaneria di Porto ha rinvenuto e sequestrato 17 chilogrammi di pesce non tracciabile e personale della Guardia di Finanza ha elevato ulteriori 4.500 euro di sanzioni amministrative.

Sono stati controllati, altresì, 3 centri scommesse e il titolare e i rappresentanti legali di due di essi sono stati denunciati perché esercitavano l’attività di raccolta scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza.