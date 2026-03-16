Siracusa, operazione Muddica: il Tribunale dichiara estinti i reati per il sindaco Carta

Si chiude con una declaratoria di prescrizione il processo legato all’operazione Muddica, l’inchiesta avviata nel 2019 su presunte irregolarità nella gestione di appalti e affidamenti pubblici e che vedeva tra gli imputati principali il parlamentare regionale Giuseppe Carta. La decisione è arrivata oggi al termine dell’udienza davanti al Tribunale di Siracusa, chiamato a pronunciarsi sulla posizione degli imputati dopo la richiesta formulata dal pubblico ministero Tommaso Pagano, che nella scorsa udienza aveva chiesto proprio di dichiarare l’intervenuta prescrizione dei reati contestati.

Leggermente diversa la linea della difesa, che aveva invece chiesto una sentenza di assoluzione nel merito, sostenendo l’insussistenza delle accuse e contestando l’impianto accusatorio ricostruito nel corso del processo. Con la pronuncia di oggi, il Tribunale non entra quindi nel merito delle contestazioni ma prende atto del decorso del tempo previsto dalla legge per l’estinzione del reato (falso e induzione indebita) e non luogo a procedere per abuso d’ufficio perché non più reato come previsto dalla legge. L’operazione Muddica era scattata nel 2019 e aveva riguardato presunti illeciti connessi alla gestione di affidamenti pubblici. L’inchiesta aveva avuto un forte impatto politico e giudiziario, portando anche all’adozione di misure cautelari nella fase iniziale.

Nel corso degli anni il quadro accusatorio aveva già subito alcune modifiche e ridimensionamenti nei vari passaggi giudiziari. Oggi il procedimento si chiude dunque con una soluzione processuale che recepisce la richiesta della Procura e di fatto il caso si sgonfia.

Secondo l’accusa, il sistema prevedeva il frazionamento artificioso degli appalti per mantenerli sotto la soglia dei 5.000 euro, permettendo così l’affidamento diretto ed evitando procedure di selezione trasparente risalenti al 2018. Il trascorrere del tempo ha però influito pesantemente sugli esiti processuali: per il dirigente (in aspettativa, è sindaco di Francofonte) Daniele Nunzio Lentini e Sebastiano Franchino (in riferimento a uno dei tronconi), il Tribunale ha dichiarato il non doversi procedere già nel novembre 2025 per intervenuta prescrizione del reato di turbata libertà degli incanti.

In precedenza, nell’udienza del 18 febbraio di quest’anno, il Tribunale di Siracusa aveva pronunciato una sentenza di condanna nei confronti di Samantha Spada, infliggendo la pena di due anni e otto mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Per Spada è scattata anche l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di un anno. La prescrizione ha estinto i reati contestati anche a Reginaldo Saraceno, Sebastiano Franchino, Bruno De Filippo, Sebastiano Elia, Giacomo Crucitti e Silvana Baracchi. Inoltre, gli imputati Saraceno, Franchino e De Filippo sono stati assolti da un ulteriore capo d’imputazione perché “il fatto non è previsto dalla legge come reato”.