Siracusa, operazione Nexus: Dell’Aira sospeso per 12 mesi, la difesa presenterà appello

Cronaca · dirigente comunale

Nuovi sviluppi nell’inchiesta Nexus sugli appalti del Comune di Siracusa. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la sospensione dall’esercizio di pubblici uffici o servizi per dodici mesi nei confronti di un dipendente comunale. Il provvedimento, secondo quanto appreso, riguarda l’ingegnere Michele Dell’Aira, coinvolto nell’indagine coordinata dalla Procura europea. La difesa ha già annunciato l’intenzione di presentare appello al tribunale della libertà contro la misura cautelare.

La decisione arriva dopo l’interrogatorio preventivo del 30 ottobre, durante il quale Dell’Aira, assistito dagli avvocati Giuseppe Cro e Marco Mancuso, aveva respinto le accuse di corruzione, fornendo chiarimenti sugli affidamenti pubblici finiti al centro dell’inchiesta. L’ingegnere aveva inoltre depositato documentazione relativa a 91 procedure seguite negli ultimi cinque anni, sostenendo che meno del 10% riguardasse imprese riconducibili alla famiglia Boscarino. Aveva negato di avere richiesto o ricevuto somme di denaro.

E il Comune di Siracusa ha dato esecuzione alla misura giudiziaria, disponendo la sospensione cautelare dal servizio per dodici mesi, con decorrenza immediata. Il provvedimento amministrativo, firmato dal dirigente Giacomo Maria Francesco Cascio, prevede la corresponsione di un’indennità pari al 50% dello stipendio, oltre alle eventuali ulteriori voci spettanti secondo il contratto collettivo.

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Già nelle ore successive all’operazione Nexus, Palazzo Vermexio aveva disposto la rotazione straordinaria del funzionario, trasferendolo a un altro settore e limitandone le competenze negli affidamenti pubblici. Adesso la vicenda si sposta nuovamente sul piano giudiziario. I legali di Dell’Aira intendono impugnare la decisione del gip, chiedendo una nuova valutazione dei presupposti della misura interdittiva.