Siracusa, operazione Nexus: Italia nell’ordinanza, un anno fa l’avviso di proroga indagini

Cronaca · tribunale

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, avrebbe ricevuto la notifica di una proroga delle indagini nell’ambito del procedimento sfociato nell’operazione Nexus, coordinata dalla Procura europea. L’atto risalirebbe a circa un anno fa, ma non è noto quale sia oggi l’esito della sua posizione. Ansa.it riporta anche Italia tra gli indagati, ma come già emerso dall’ordinanza di custodia cautelare Il primo cittadino non figura tra i destinatari delle misure sfociate al termine dell’inchiesta che ha portato oggi ai domiciliari per la vicepresidente del Consiglio comunale, Conci Carbone e alla misura di custodia cautelare in carcere per il Carabiniere Salvatore Strazzulla.

Una circostanza che apre un interrogativo sulla posizione del primo cittadino nel procedimento e, soprattutto, sulle determinazioni assunte dagli inquirenti nel tempo trascorso dalla notifica. Secondo quanto ricostruito dalla nostra redazione, l’avviso sarebbe stato ricevuto dal sindaco circa dodici mesi fa. La notifica potrebbe essere considerata come un atto dovuto alla luce del contesto investigativo e dei numerosi riferimenti al primo cittadino contenuti nelle conversazioni e nelle dichiarazioni di altri soggetti coinvolti nell’inchiesta. Italia, tuttavia, non sarebbe a conoscenza dell’esito della propria posizione.

L’eventuale iscrizione nel registro degli indagati, naturalmente, non costituisce un accertamento di responsabilità e non implica necessariamente che l’indagine debba sfociare in un processo. Nell’ordinanza cautelare firmata dal gip Antonella Coniglio, il sindaco viene citato più volte nell’ambito della ricostruzione dei rapporti tra il carabiniere Strazzulla, la vicepresidente del Consiglio comunale Carbone e gli imprenditori coinvolti. Il suo nome compare, tra l’altro, nei passaggi relativi ai contatti istituzionali che Strazzulla avrebbe utilizzato o prospettato per favorire l’accesso ad affidamenti pubblici.

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A rendere la questione particolarmente rilevante e l’approccio nei suoi confronti particolarmente cauto è il tempo trascorso, essendo il procedimento della Procura europea risalente al 2024 e l’avviso di proroga di circa un anno fa. È oggi legittimo chiedersi se, a distanza di tanto tempo, siano già state assunte determinazioni nei suoi confronti. “Le notizie di queste ore mi hanno profondamente addolorato. Allo stato non dispongo di alcun elemento ufficiale per valutarle” le poche parole del sindaco in una nota ufficiale di Palazzo Vermexio.

Tra gli sviluppi possibili vi sono una richiesta di archiviazione, la prosecuzione del procedimento secondo le modalità consentite dalla legge oppure la separazione della posizione rispetto a quella degli indagati raggiunti dalle misure cautelari. Nessuna di queste ipotesi può essere considerata accertata sulla base delle informazioni attualmente disponibili.