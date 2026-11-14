Siracusa, ordigno in viale Tunisi: arrestato un giovane, dietro lo spaccio il movente

Cronaca · polizia

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Gli agenti della squadra mobile della Questura di Siracusa hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Siracusa, nei confronti di un giovane già noto alle forze dell’ordine. È accusato di porto illegale di esplosivo in luogo pubblico e di minacce aggravate dall’uso di materiale esplodente.

Il provvedimento è arrivato al termine delle indagini della squadra mobile, coordinate dalla Procura di Siracusa, sul ritrovamento di un ordigno artigianale inesploso. Il 23 agosto era stato piazzato vicino a un condominio di viale Tunisi.

Gli elementi raccolti dagli investigatori hanno permesso di identificare il presunto autore nel giovane raggiunto dalla misura cautelare. Le indagini hanno ricostruito anche il possibile movente: vecchi contrasti tra due giovani legati all’attività di spaccio di droga.

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Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato portato nel carcere di Siracusa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.