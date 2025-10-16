Siracusa, “Ortigia blindata anche in inverno”: Cavallaro contrario agli orari della Ztl

L’amministrazione comunale ha deciso di estendere gli orari di attivazione della Ztl, già vigenti per il periodo estivo, anche a quello invernale. Lo ha fatto con ordinanza dirigenziale 623 del 15 ottobre, in via provvisoria a tempo indeterminato, fino ad una diversa regolamentazione di tutta la Ztl. In sostanza, tranne alcune fasce orarie, la Ztl resta attiva dal lunedì al sabato sia la mattina (dalle 11 alle 15.30) che il pomeriggio (dalle 17 alle 2 di notte), e la domenica e festivi dalle 10 del mattino alle 2 di notte.

Una decisione non apprezzata dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Paolo Cavallaro, che solleva dubbi di legittimità su un’ordinanza che limita la mobilità delle persone a tempo indeterminato (fino al nuovo piano di ztl, alla pedonalizzazione, alle zone scolastiche e alla nuova tassa di circolazione). “Ciò che lascia senza parole – afferma Cavallaro – è il solito atteggiamento arrogante di un’amministrazione che agisce, senza confrontarsi nemmeno con la commissione consiliare competente, penalizzando ancora una volta anziani e disabili in particolare, isolandoli a casa e sottraendo il centro storico alla libera fruizione con le autovetture, senza valide alternative di trasporto pubblico urbano. Si, perché la ZTL è una limitazione ai diritti costituzionali delle persone, non compensata da alcun servizio di trasporto alternativo da e per i parcheggi cittadini, soprattutto nelle ore serali. Nell’ordinanza non è prevista nemmeno la sospensione della ZTL in occasione delle piogge.”

Per il capogruppo di Fratelli d’Italia, non bastano i pass residenti e autorizzati per sostenere i cittadini nello svolgimento delle mille incombenze quotidiane, “che purtroppo sono molto spesso anziani e persone con difficoltà di deambulazione, i più fragili insomma. Questo – prosegue Cavallaro nel suo affondo – succede quando un’ Amministrazione è lontana dalle esigenze dei cittadini, dalla loro vita reale, e con fantasia mira a emulare i sistemi attivi in altre città, dove però vi sono validi, puntuali e costanti servizi di trasporto urbano, dai bus piccoli e grandi ai taxi. Qui a Siracusa si parte al contrario, prima si chiude e si creano disagi, poi forse con calma mettiamo le navette durante tutte le ore di attivazione della Ztl. E a breve sarà attiva anche la tassa di circolazione per entrare in Ortigia, quella con l’ altisonante nome inglese (congestion charge), perché Ortigia deve essere il giocattolo per i turisti, costretti a muoversi tra tavolini e vari ostacoli.”

Cavallaro annuncia quindi la volontà di portare il tema all’attenzione della quarta commissione, con spirito costruttivo, “ma – conclude – sembra di vedere consolidato il metodo del Marchese del Grillo.”