Siracusa, Ortigia Cittadinanza Resistente replica al sindaco Italia sul piano della sosta: “il problema è la sua idea di democrazia, ci ascolti”

Il comitato Ortigia città resistente replica alle dichiarazioni del sindaco Francesco Italia rilasciate a SiracusaNews in un’intervista.

“Definire “ignobile” una raccolta firme promossa da cittadini che hanno letto e discusso un atto amministrativo significa non solo attaccare un comitato, ma delegittimare in blocco qualsiasi forma di partecipazione democratica dal basso. – dichiara Davide Biondini, portavoce di Ortigia Cittadinanza Resistente – Seguendo il ragionamento del sindaco, dovrebbero essere considerate “ignobili” anche le petizioni popolari, le istanze collettive, i referendum e perfino le firme necessarie per presentare liste e candidati alle elezioni. Un’idea curiosa di democrazia, in cui il cittadino è buono solo quando vota e poi deve tacere. Ancora più grave è l’insinuazione secondo cui la raccolta firme sarebbe servita a costruire “database per futuro consenso politico”. Un’accusa pesante, formulata senza uno straccio di prova, che trasforma il diritto civico al dissenso in un sospetto permanente. Un’insinuazione che, oltre a essere infondata, sfiora la demagogia: il Comitato non fa politica, non ha mai presentato candidati e non ha mai chiesto un voto. Se questa è “campagna elettorale”, allora informarsi, leggere gli atti e dissentire sono diventati reati d’opinione e se tale insinuazione proviene da uno che è in campagna elettorale continua da quasi 13 anni allora tutto ciò è veramente paradossale.”

“Il sindaco afferma inoltre – continua Biondini – che il cittadino “non può conoscere” i documenti tecnici e quindi firmerebbe senza consapevolezza. Tradotto: i cittadini sarebbero troppo ignoranti per capire gli atti che incidono sulla loro vita quotidiana. Una tesi francamente imbarazzante, soprattutto detta da chi dovrebbe promuovere trasparenza, accessibilità degli atti e partecipazione. Ricordiamo un fatto semplice: senza il lavoro di reperimento, lettura, diffusione e spiegazione degli atti fatto dal Comitato, il Piano della Sosta approvato in linea tecnica con determina n. 6889 il 23 dicembre 2025 sarebbe rimasto sconosciuto alla città. Altro che “follie”: la consapevolezza dei cittadini nasce proprio dal controllo civico, non dai comunicati autocelebrativi. Noi continueremo a fare esattamente questo, come abbiamo sempre fatto: scovare e leggere gli atti amministrativi, renderli pubblici, discuterli e permettere ai cittadini di farsi un’opinione informata”.

“E rinnoviamo l’invito già rivolto all’Amministrazione, già inviato ieri mattina per Pec: un confronto pubblico, aperto, con i cittadini, non con i loro rappresentanti ma con tutti, dove spiegare con numeri e criteri il Piano della Sosta. Senza slogan, senza sviamenti di argomento, senza accuse infondate.- conclude – Perché se per questa Amministrazione informarsi è ignobile, firmare è ignobile e dissentire è ignobile, allora forse il problema grave non sono i cittadini: è l’idea di democrazia che qualcuno ha in testa.”