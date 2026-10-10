Siracusa, Ortigia e Borgata senz’acqua da tre giorni: chieste risposte ad Aretusacque

Attualità · Servizio Idrico

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Rubinetti a secco o pressione insufficiente a Ortigia e Borgata, con disagi che proseguono per il terzo giorno consecutivo. Il Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente, attraverso il portavoce Davide Biondini, chiede ad Aretusacque di fornire aggiornamenti puntuali sui guasti e sui tempi necessari per il completo ripristino dell’erogazione idrica.

Secondo quanto segnalato dal Comitato, l’8 ottobre il gestore aveva comunicato la conclusione di un intervento alle 11.30, annunciando la progressiva normalizzazione del servizio nel corso del pomeriggio. Il giorno successivo era stato invece segnalato un nuovo doppio guasto, con il ritorno alle normali condizioni di fornitura previsto nelle ore notturne. Anche il 10 ottobre, tuttavia, diverse utenze continuavano a segnalare l’assenza d’acqua o una pressione insufficiente.

Per il Comitato, a questo punto non sono più sufficienti comunicazioni generiche sulla progressiva normalizzazione del servizio. La richiesta è quella di conoscere lo stato effettivo della rete, le criticità ancora presenti, gli interventi in corso e le previsioni realistiche per il ritorno alla normalità.

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Tra le richieste avanzate anche l’attivazione di servizi sostitutivi di approvvigionamento idrico, con particolare attenzione alle zone in cui non è possibile garantire un’erogazione adeguata. Il Comitato sollecita inoltre una verifica sull’applicazione degli standard di qualità e degli eventuali indennizzi previsti dalla regolazione Arera per le utenze interessate da interruzioni prolungate.

La vicenda riporta al centro anche il tema degli investimenti sulla rete idrica. Il Comitato ricorda di avere già chiesto formalmente, tramite Pec, ad Aretusacque e al presidente dell’Ati Idrico, Francesco Italia, la pubblicazione di un cronoprogramma degli interventi, con l’indicazione delle priorità e delle criticità da affrontare. Secondo quanto riferito dal portavoce, a quella richiesta non sarebbe arrivata risposta.

Da qui la richiesta di un maggiore coinvolgimento dei cittadini e delle realtà civiche, oltre a un ruolo più incisivo dell’Ati Idrico nelle attività di indirizzo e controllo sul servizio.

“Non chiediamo annunci, ma informazioni verificabili”. è la posizione espressa dal Comitato, che sollecita un aggiornamento pubblico immediato sul disservizio, l’attivazione delle misure sostitutive previste e un riscontro sul programma degli investimenti.

L’obiettivo, conclude Ortigia Cittadinanza Resistente, è garantire ai cittadini informazioni chiare sui tempi di ripristino e sugli interventi necessari a ridurre il rischio che simili disservizi possano ripetersi.