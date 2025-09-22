Siracusa, Ortigia Film Festival: domani all’Arena Minerva omaggio a Robert Redford con “A piedi nudi nel parco”

Un programma ricco di temi e di ospiti quello di martedì 23 settembre a Ortigia Film Festival. Si parte alle 17.30, all’Almeyda caffè del Teatro, con la presentazione del libro Anna Marchesini, una e trina di Daniela Montemagno (edizioni sabinae). Il volume ripercorre le tappe della sua carriera dal debutto con Tino Buazzelli fino alla sua scomparsa nel 2016. Con Massimo Lopez e Tullio Solenghi è stata protagonista indiscussa di uno dei gruppi comici più famosi e celebri d’Italia. Non è stata solo una comica straordinaria che ha illuminato un’intera stagione dello spettacolo italiano, ma anche doppiatrice, regista teatrale, mediatrice culturale e scrittrice. Con versatilità e determinazione ha seguito diverse strade, formato interpreti e ispirato nuovi autori.

Alla Sala Teatro Massimo, alle 19.30, per il Concorso lungometraggi, opere prime e seconde italiane, sarà la volta di Nero di Giovanni Esposito. Il film, interpretato tra gli altri Susy Del Giudice, Anbeta Toromani, Giovanni Calcagno e dallo stesso regista, narra la storia di Nero, un delinquente di mezza età che vive di piccoli crimini e che scoprirà di possedere un grande potere. Incontrano il pubblico il regista Giovanni Esposito e l’interprete Susy Del Giudice.

A seguire, alle 21.30, per il Concorso internazionale documentari, l’anteprima regionale di Lost for Words di Hannah Papacek Harper che esplora il legame tra linguaggio, natura e le sfide ambientali. Un viaggio attraverso il Regno Unito per ritrovare parole legate al mondo naturale che stanno scomparendo dai dizionari.

In Arena Minerva, alle 20.00, verrà proiettato A piedi nudi nel parco di Gene Saks, un omaggio al grande Robert Redford, scomparso il 16 settembre all’età di 89 anni, e interpretato da una giovanissima Jane Fonda. Una commedia esilarante diventata un grande cult.

A seguire, per Cinema Women, il film diretto da Federica Di Giacomo dal titolo Coppia aperta quasi spalancata, interpretato da una sorprendente Chiara Francini. Tratto dallo spettacolo di Dario Fo e Franca Rame, il film ruota attorno alla ricerca della felicità. Un’indagine sulle diverse espressioni e modalità dell’amore nell’epoca attuale. Incontrano il pubblico l’interprete Alessandro Federico e la regista Federica Di Giacomo.

Per il Concorso internazionale cortometraggi, alla Sala Vittorini, partire dalle 18.30 è la volta di V Margine di Darko Athos Branciforti che incontrerà il pubblico insieme alla direttrice della fotografia Cristina Cosma.

A seguire, le anteprime regionali di: La ragazza delle gardenie di Christian Olcese che incontrerà ila pubblico insieme all’interprete Marta Gastini, e Una notte ancora di Carmelo Segreto che incontrerà il pubblico. A seguire, l’anteprima mondiale di Silvia, di Luca Salvi e Rasha Kasbo e l’anteprima europea di A Benita, di Esmeralda Bravo.

Ortigia Film Festival è diretto da Lisa Romano e Paola Poli, fondato da Lisa Romano, Roberto Gallo e Carmen Bianca e organizzato dall’Associazione culturale Sa.Li.Ro’.

Da quest’anno si avvale anche di un Comitato Culturale composto da Gianni Canova, Steve Della Casa, Laura Delli Colli e Teresa De Santis.

Nel corso degli anni il festival ha ricevuto la prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica e il sostegno di MiC, Comune di Siracusa, Regione Siciliana – Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Unesco.

Media partner: Rai Cultura, Rai Movie, Rai Radio 3, Cinecittà News, Cinematographe.it, Taxidrivers, The Hot Corn, Modern Times Review, La Sicilia, SiracusaNews, Tris, TamTamTv.