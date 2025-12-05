Siracusa, “Ortigia invasa da topi”: il consigliere La Runa chiede un’immediata derattizzazione

“Ortigia invasa dai topi”. A denunciarlo é il consigliere comunale di Forza Italia, Salvatore La Runa che in data odierna ha inoltrato comunicazione formale agli uffici comunali competenti.

“A seguito dei lavori alle reti fognarie che hanno interessato via Santa Teresa e via delle Sirene – afferma il consigliere La Runa – mi sono giunte segnalazioni da parte di residenti e commercianti della zona che lamentano e segnalano una presenza cospicua di roditori e blattoidei.”

Per porre rimedio al problema, salvaguardare l’incolumità pubblica e ripristinare le condizioni igienico-sanitarie, La Runa ha invitato gli uffici competenti a prendere in considerazione un’immediata derattizzazione delle seguenti vie: via Serafino Privitera, lungomare d’Ortigia, via Capodieci, largo della Gancia, via Salomone, via Gaetano Abela.