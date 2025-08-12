Siracusa, Ortigia: nuovo accesso al mare dalla Piazzetta della Turba

Da oggi cittadini e turisti possono usufruire di un nuovo accesso al mare nel cuore di Ortigia, dalla Piazzetta della Turba, grazie a una scala elegante che garantirà tutto l’anno un ingresso comodo e sicuro per la balneazione.
“L’opera – dichiara l’assessore Enzo Pantano – rappresenta il completamento di un più ampio progetto di rigenerazione urbana, firmato dallo studio Moncada-Rangel e già protagonista di pubblicazioni su diverse riviste di architettura, con l’obiettivo di ampliare e migliorare la fruizione gratuita del mare in città”.
Con il collaudo concluso e il cantiere ripulito, l’area è ora pienamente accessibile. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori interventi di rifinitura per completare definitivamente il progetto.
