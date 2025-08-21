Siracusa, Ortisi e Gallitto contro l’installazione dell’antenna 5G a Belvedere. Chiesto l’intervento del sindaco Italia e del parlamentare Ars Carta, ma Scimonelli…

I consiglieri comunali di Belvedere, Salvo Ortisi e Martina Gallitto (Grande Sicilia), esprimono la loro ferma contrarietà alla prevista installazione di un’antenna 5G nel territorio di Belvedere.

“Non possiamo subire delle scelte che incidono direttamente sulla salute dei cittadini e sull’ambiente urbano – dichiarano Ortisi e Gallitto –. Chiediamo che vengano eseguite tutte le verifiche tecniche e sanitarie necessarie e che siano rese pubbliche le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, nel rispetto della massima trasparenza”.





I due consiglieri rivolgono un appello all’on. Giuseppe Carta, presidente della IV Commissione all’ARS, affinché intervenga con gli strumenti istituzionali a sua disposizione per garantire che il processo venga seguito con rigore e che i cittadini siano tutelati. Annunciano l’intenzione di chiedere formalmente al Sindaco di Siracusa Francesco Italia la modifica del regolamento comunale che disciplini l’installazione delle antenne di telecomunicazione, introducendo una distanza minima di sicurezza dal centro abitato e dai luoghi sensibili. “Ringraziamo il sindaco – aggiungono – per la disponibilità al dialogo mostrata su questo tema, certi che vorrà accogliere le istanze della comunità di Belvedere”.

Il Consiglio comunale aveva già affrontato la questione in modo chiaro e puntuale. Il 31 ottobre 2024, a seguito della scoperta che tutti i pareri degli enti competenti sull’installazione di un’antenna in via Carlo Forlanini fossero favorevoli, il consigliere Scimonelli aveva presentato un ordine del giorno che ha portato la Terza Commissione Consiliare ad approfondire il tema. Successivamente, il 19 novembre 2024, sempre su sua iniziativa quale richiedente dell’ordine del giorno, la Commissione ha discusso e il Consiglio ha approvato una mozione che impegnava l’Amministrazione comunale a procedere al censimento delle SRB e infrastrutture similari presenti in città, istituendo il relativo catasto; predisporre un nuovo Regolamento comunale sulle telecomunicazioni, in linea con le disposizioni nazionali e con gli strumenti messi a disposizione da Anci; stanziare in bilancio una somma di 50.000 euro, destinata proprio a realizzare questi obiettivi.

“Ebbene, a distanza di mesi, è sotto gli occhi di tutti che nulla è stato fatto. Nessun censimento, nessun regolamento, nessuna azione concreta per dare alla città regole chiare e strumenti di tutela e pianificazione – sottolinea -. Chi oggi si scopre improvvisamente preoccupato dovrebbe avere l’onestà di riconoscere che l’Amministrazione e la sua maggioranza hanno scelto l’inazione, lasciando irrisolto un tema che riguarda salute, ambiente e programmazione del territorio. A questo punto, la domanda non può più essere elusa e va rivolta innanzitutto ai consiglieri di maggioranza smemorati: Perché non chiedete, proprio all’interno della vostra compagine amministrativa, conto dei 50.000 euro stanziati in bilancio e dei risultati che ancora non si vedono?”.