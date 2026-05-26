Siracusa ospita il convegno nazionale sul diritto della crisi e dell’insolvenza alla Camera di Commercio

Siracusa si prepara ad accogliere alcuni tra i più autorevoli esperti italiani di diritto concorsuale. Si terrà il prossimo 5 giugno 2026, nei locali della Camera di Commercio di Siracusa, il convegno nazionale dal titolo “Ruoli e funzioni degli organi nella disciplina della crisi e dell’insolvenza”.

L’iniziativa è promossa dal Centro Studi di Diritto Fallimentare di Siracusa, insieme al CeSPEC – Centro Studi Procedure Esecutive e Concorsuali e alla rivista specializzata Diritto della Crisi, e sarà dedicata all’analisi del nuovo quadro normativo introdotto dal Codice della Crisi.

L’evento riunirà magistrati, accademici, avvocati e professionisti provenienti da tutta Italia per approfondire i temi legati alla gestione delle procedure di insolvenza e agli strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento, con particolare attenzione al ruolo dei diversi organi coinvolti.

Ad aprire i lavori sarà il professor avvocato Massimo Fabiani dell’Università del Molise.

Una prima sessione sarà dedicata al ruolo e alle funzioni del curatore e vedrà confrontarsi Giorgio Jachia, presidente della sezione crisi d’impresa del Tribunale di Roma, Sebastiano Cassaniti, giudice delegato del Tribunale di Catania, Lucia De Bernardin, giudice del Tribunale di Roma, Fabio Regolo, sostituto procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, e il commercialista Riccardo Ranalli. A coordinare sarà Federico Maida, giudice delegato del Tribunale di Siracusa.

Un secondo momento di approfondimento, coordinato da Laura De Simone, presidente della sezione crisi d’impresa del Tribunale di Milano, sarà dedicato al ruolo dell’esperto nella composizione negoziata e a quello del commissario giudiziale e del liquidatore nel concordato preventivo. Interverranno Salvo Leuzzi, magistrato della Corte di Cassazione, Giovanni Nardecchia, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, e i professori Aurelio Mirone e Fabio Santangeli dell’Università di Catania.

Spazio anche alla gestione concreta delle procedure di insolvenza con gli interventi di Fabio Ciraolo, giudice delegato del Tribunale di Catania, Pierpaolo Lanni, giudice delegato del Tribunale di Verona, e dell’avvocato siracusano Marco Spadaro, coordinati da Mariano Sciacca, presidente del Tribunale di Catania.

Chiuderà il confronto una sessione dedicata alle procedure di sovraindebitamento, con gli interventi di Giuseppe Fichera, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, e Carlo Bianconi, giudice delegato del Tribunale di Modena.

Il convegno si inserisce nel più ampio dibattito nazionale sull’evoluzione degli strumenti giuridici dedicati alla gestione della crisi d’impresa e rappresenta per Siracusa un’importante occasione di confronto tra professioni, magistratura e accademia sui temi più attuali del diritto dell’insolvenza.