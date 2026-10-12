Siracusa ospita il primo Forum italo-tunisino su donne e impresa

Attualità · prima edizione

Siracusa è stata il punto d’incontro tra Italia e Tunisia per parlare di donne, lavoro e autonomia economica. Sabato 10 ottobre la città ha ospitato la prima edizione del Forum italo-tunisino “Donne, impresa e inclusione nel Mediterraneo: nuove alleanze per lo sviluppo e l’empowerment femminile”.

Il forum è stato promosso dalla Lega delle donne imprenditrici dell’Unione nazionale della donna tunisina (Unft), presieduta da Nejia Ben Hellal, e dalla Fondazione Est – Siamo Mediterraneo, presieduta da Damiano Forlani. L’obiettivo era rafforzare la cooperazione tra i due Paesi e sostenere le donne nell’imprenditoria e nell’inclusione sociale ed economica.

I temi del forum

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L’incontro è stato un’occasione di dialogo e di scambio di esperienze. Si è parlato di autonomia finanziaria delle donne, lotta alla povertà, sviluppo delle competenze professionali e sostegno alle piccole imprenditrici. Si sono anche esplorate nuove possibilità di collaborazione tra Italia e Tunisia.

Per Nejia Ben Hellal si tratta di «una promettente partnership tra Tunisia e Italia» per sostenere l’emancipazione economica delle donne e rafforzare la cooperazione nel Mediterraneo.

I prossimi passi

Gli organizzatori considerano questa prima edizione il punto di partenza di una collaborazione duratura, con iniziative concrete per l’imprenditoria femminile e uno sviluppo che includa tutti nel Mediterraneo. Sono già allo studio nuovi progetti comuni e futuri accordi su formazione, impresa ed emancipazione economica e sociale delle donne.