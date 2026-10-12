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Siracusa ospita il primo Forum italo-tunisino su donne e impresa

di Oriana Gionfriddo ·
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Siracusa ospita il primo Forum italo-tunisino su donne e impresa

Siracusa è stata il punto d’incontro tra Italia e Tunisia per parlare di donne, lavoro e autonomia economica. Sabato 10 ottobre la città ha ospitato la prima edizione del Forum italo-tunisino “Donne, impresa e inclusione nel Mediterraneo: nuove alleanze per lo sviluppo e l’empowerment femminile”.

Il forum è stato promosso dalla Lega delle donne imprenditrici dell’Unione nazionale della donna tunisina (Unft), presieduta da Nejia Ben Hellal, e dalla Fondazione Est – Siamo Mediterraneo, presieduta da Damiano Forlani. L’obiettivo era rafforzare la cooperazione tra i due Paesi e sostenere le donne nell’imprenditoria e nell’inclusione sociale ed economica.

I temi del forum

L’incontro è stato un’occasione di dialogo e di scambio di esperienze. Si è parlato di autonomia finanziaria delle donne, lotta alla povertà, sviluppo delle competenze professionali e sostegno alle piccole imprenditrici. Si sono anche esplorate nuove possibilità di collaborazione tra Italia e Tunisia.

Per Nejia Ben Hellal si tratta di «una promettente partnership tra Tunisia e Italia» per sostenere l’emancipazione economica delle donne e rafforzare la cooperazione nel Mediterraneo.

I prossimi passi

Gli organizzatori considerano questa prima edizione il punto di partenza di una collaborazione duratura, con iniziative concrete per l’imprenditoria femminile e uno sviluppo che includa tutti nel Mediterraneo. Sono già allo studio nuovi progetti comuni e futuri accordi su formazione, impresa ed emancipazione economica e sociale delle donne.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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