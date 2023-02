Siracusa ospita la Coppa Sicilia di pallamano femminile

Conto alla rovescia per la prima edizione della Coppa Sicilia EdilSpi Srl di A2 femminile di pallamano, che si svolgerà al Pala “Pino Corso” di Siracusa, domenica 26 febbraio. In campo, le padroni di casa della Pallamano Aretusa/MaTTroina, le licatesi dell’Halikada Gattopardo e le trapanesi della Pallamano Paceco. I dettagli verranno illustrati nel corso della conferenza stampa di presentazione in programma giovedì 23 febbraio alle 10,30 alla sala “Archimede” del Comune, in piazza Minerva 5.

Parteciperanno: il sindaco, Francesco Italia, l’assessore comunale allo Sport, Andrea Firenze, il presidente regionale Figh Sicilia, Sandro Pagaria, il presidente della Pallamano Aretusa, Placido Villari, del main sponsor Edil Spi Srl rappresentato da Salvo Pagana e dell’assessore allo Sport del comune di Troina, Stefano Giambirtone.