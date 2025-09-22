Scudetti e convocazioni al Mondiale: lo Star Padel Floridia e i suoi giovani terribili

Domenica 28

Siracusa ospita la Fitwalking for Ail 2025: una camminata solidale per sostenere la ricerca contro i tumori del sangue

La città si unirà alle altre 37 tappe italiane per la nona edizione della manifestazione

2 minuti di lettura

Domenica 28 settembre le strade di Ortigia si coloreranno di solidarietà con la Fitwalking for AIL, la camminata non competitiva nata per celebrare la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica e per raccogliere fondi a favore dei progetti di ricerca e assistenza dell’Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma (AIL).

La manifestazione, giunta alla sua nona edizione, coinvolgerà contemporaneamente 38 città italiane: da nord a sud il filo conduttore sarà unico, quello della partecipazione attiva a sostegno dei pazienti ematologici e delle loro famiglie.

A Siracusa il percorso sarà di circa 3 chilometri, con partenza e arrivo da Largo XXV Luglio (Tempio di Apollo), trasformato per l’occasione in punto di raccolta e centro delle attività. I partecipanti attraverseranno i quartieri storici della Graziella, Spirduta, Giudecca, Duomo e Castello, per poi costeggiare il porto grande e rientrare al punto di partenza, dove ad attenderli ci saranno spettacoli musicali e teatrali.

La camminata sarà guidata da accompagnatori che proporranno esercizi di stretching e attività motorie, rendendo la giornata un’occasione di benessere oltre che di solidarietà. Tutti gli iscritti riceveranno un pacco gara contenente gadget personalizzati.

La quota di partecipazione è di 10 euro come iscrizione solidale. L’intero ricavato sarà destinato ai progetti di AIL per la ricerca scientifica e per il sostegno ai pazienti con tumori del sangue.

«La Fitwalking for AIL è una festa della comunità, un momento in cui il cammino diventa simbolo di vicinanza e di impegno concreto – dichiarano gli organizzatori e il presidente Ail Siracusa, Claudio Tardonato –. Partecipare significa contribuire a costruire speranza per tanti pazienti e le loro famiglie».

Per iscriversi alla Fitwalking for AIL 2025 è possibile rivolgersi ai volontari AIL presenti al punto di partenza la mattina dell’evento. E’ anche possibile recarsi nella sede di via Piave 103. Per informazioni telefonare al 3396948141


