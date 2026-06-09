Siracusa ospita la giornata di studi sulle professioni legali: confronto tra notai, avvocati, magistrati e accademici

Siracusa si prepara ad accogliere una nuova edizione di “Professioni Legali. Problemi apparentemente aperti: istruzioni per l’uso”, l’appuntamento dedicato all’approfondimento e al confronto tra professionisti del diritto, organizzato dal Consiglio Notarile di Siracusa.

L’iniziativa si svolgerà sabato dalle 9.30 alle 18 all’International Institute for Criminal Justice and Human Rights di via Logoteta e riunirà per un’intera giornata notai, avvocati, magistrati e docenti universitari chiamati a confrontarsi su alcuni dei temi più attuali e dibattuti del panorama giuridico nazionale.

Al centro dei lavori vi saranno questioni che interessano direttamente l’attività professionale quotidiana degli operatori del diritto, a partire dalle novità in materia di tutela dei legittimari alla luce del Disegno di Legge 182/2025, passando per le problematiche legate alle successioni, alla normativa antiriciclaggio, alle assemblee societarie svolte da remoto e al diritto delle società pubbliche.

L’obiettivo dell’incontro è quello di offrire un momento di aggiornamento qualificato e di confronto interdisciplinare su tematiche che, negli ultimi anni, sono state interessate da significativi interventi legislativi e da importanti pronunce giurisprudenziali.

“Si tratta di un’importante occasione di approfondimento e dialogo tra le diverse professioni giuridiche – sottolinea il presidente del Consiglio notarile di Siracusa Sebastiano La Ciura – finalizzata a individuare soluzioni condivise rispetto a questioni che continuano a suscitare interesse e dibattito tra gli operatori del settore“.

A portare il proprio contributo saranno autorevoli esponenti del mondo accademico e professionale, tra cui Giancarlo Iaccarino, Vera Tagliaferri, Giovanni Di Rosa, Diego Barone, Matteo Gozzi, Giuseppe Balestrazzi, Federico Magliulo, Giuseppe Am Trimarchi e Salvatore Sanzo.

I lavori saranno presieduti da Filippo Pennisi, e dal professor Giovanni Di Rosa, in un confronto che si propone di mettere in relazione esperienze professionali diverse e punti di vista complementari, con l’obiettivo di offrire agli operatori del settore strumenti utili per affrontare le questioni giuridiche più complesse e attuali.