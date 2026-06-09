Ultime news

2 minuti di lettura
Al Siracusa Institute

Siracusa ospita la giornata di studi sulle professioni legali: confronto tra notai, avvocati, magistrati e accademici

Al centro dei lavori vi saranno questioni che interessano direttamente l'attività professionale quotidiana degli operatori del diritto

Al centro dei lavori vi saranno questioni che interessano direttamente l'attività professionale quotidiana degli operatori del diritto

2 minuti di lettura

Siracusa si prepara ad accogliere una nuova edizione di “Professioni Legali. Problemi apparentemente aperti: istruzioni per l’uso”, l’appuntamento dedicato all’approfondimento e al confronto tra professionisti del diritto, organizzato dal Consiglio Notarile di Siracusa.

L’iniziativa si svolgerà sabato dalle 9.30 alle 18 all’International Institute for Criminal Justice and Human Rights di via Logoteta e riunirà per un’intera giornata notai, avvocati, magistrati e docenti universitari chiamati a confrontarsi su alcuni dei temi più attuali e dibattuti del panorama giuridico nazionale.

Al centro dei lavori vi saranno questioni che interessano direttamente l’attività professionale quotidiana degli operatori del diritto, a partire dalle novità in materia di tutela dei legittimari alla luce del Disegno di Legge 182/2025, passando per le problematiche legate alle successioni, alla normativa antiriciclaggio, alle assemblee societarie svolte da remoto e al diritto delle società pubbliche.

L’obiettivo dell’incontro è quello di offrire un momento di aggiornamento qualificato e di confronto interdisciplinare su tematiche che, negli ultimi anni, sono state interessate da significativi interventi legislativi e da importanti pronunce giurisprudenziali.

Si tratta di un’importante occasione di approfondimento e dialogo tra le diverse professioni giuridiche – sottolinea il presidente del Consiglio notarile di Siracusa Sebastiano La Ciura – finalizzata a individuare soluzioni condivise rispetto a questioni che continuano a suscitare interesse e dibattito tra gli operatori del settore“.

A portare il proprio contributo saranno autorevoli esponenti del mondo accademico e professionale, tra cui Giancarlo Iaccarino, Vera Tagliaferri, Giovanni Di Rosa, Diego Barone, Matteo Gozzi, Giuseppe Balestrazzi, Federico Magliulo, Giuseppe Am Trimarchi e Salvatore Sanzo.

I lavori saranno presieduti da Filippo Pennisi, e dal professor Giovanni Di Rosa, in un confronto che si propone di mettere in relazione esperienze professionali diverse e punti di vista complementari, con l’obiettivo di offrire agli operatori del settore strumenti utili per affrontare le questioni giuridiche più complesse e attuali.

 

 


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi