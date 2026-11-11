Siracusa Osservatorio Civico su dati Svimez: “la salute non può dipendere dalla residenza”

Attualità · Sanità

Il presidente dell’Osservatorio Civico di Siracusa, Salvo Sorbello, a proposito della pubblicazione del Rapporto Svimez 2026 “L’Economia e la Società del Mezzogiorno” sottolinea: “Occorre rafforzare la sanità pubblica e territoriale. Non possiamo accettare che curarsi diventi un privilegio per chi può permetterselo“.

Il Rapporto richiama l’attenzione su una delle questioni più rilevanti per il futuro del nostro Paese: il diritto alla salute, pur essendo formalmente garantito a tutti, continua a essere condizionato in misura significativa dal territorio di residenza e dalle disponibilità economiche delle persone.

“I dati descrivono una realtà preoccupante, soprattutto per il Mezzogiorno. Quando il Servizio sanitario pubblico – evidenzia Sorbello, che è anche presidente del Comitato Consultivo Aziendale dell’Asp di Siracusa – non riesce a garantire prestazioni nei tempi necessari, i cittadini sono costretti a pagare per rivolgersi al privato, a rinunciare alle cure oppure a spostarsi in un’altra regione. Tre facce della stessa disuguaglianza.“

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Particolarmente significativo per Sorbello è il dato relativo alla spesa sanitaria privata: nel 2023 la quota di famiglie che sostengono spese sanitarie a proprio carico raggiunge nel Mezzogiorno il 70,8%, superando anche il Nord (68,7%). Una situazione che pesa non soltanto sulle famiglie più povere, ma anche su quella fascia intermedia che non beneficia delle principali esenzioni e non dispone di risorse sufficienti per sostenere con tranquillità i costi delle prestazioni.

Preoccupa inoltre l’andamento delle liste d’attesa. Nonostante un miglioramento complessivo nazionale nei primi otto mesi del 2026, il Sud registra un peggioramento per il rispetto dei tempi delle prime visite, con una riduzione particolarmente marcata in Sicilia, pari a nove punti percentuali.

“A questo – spiega – si aggiungono la rinuncia alle cure, che colpisce soprattutto le persone più anziane e quelle con maggiori bisogni assistenziali, e la mobilità sanitaria verso le regioni settentrionali. Quest’ultima non comporta soltanto sacrifici economici e personali per i pazienti e i loro familiari, ma determina anche un trasferimento di risorse dai sistemi sanitari regionali più deboli verso quelli più attrezzati, contribuendo ad alimentare ulteriormente le disuguaglianze”.

L’Osservatorio Civico ritene che questi dati debbano rappresentare uno stimolo concreto per tutte le istituzioni e per chi ha responsabilità nella programmazione e nell’organizzazione dei servizi sanitari. “Non possiamo rassegnarci all’idea che la possibilità di curarsi dipenda dal reddito, dall’età o dalla regione in cui si vive“, ancora Sorbello.

Per il presidente dell’Osservatorio Civico è indispensabile investire nella sanità pubblica, rafforzare la medicina territoriale, rendere realmente operative le Case della Comunità, migliorare l’integrazione tra ospedale e servizi territoriali e affrontare con decisione il problema delle liste d’attesa. “Ma occorre anche ascoltare maggiormente i cittadini, le associazioni e le organizzazioni di tutela, valorizzando gli organismi di partecipazione“.

L’Osservatorio Civico intende continuare a svolgere il proprio ruolo di interlocuzione e proposta, portando all’attenzione dell’ASP i bisogni reali della popolazione e contribuendo a individuare soluzioni che rendano i servizi più accessibili, equi ed efficaci.

“La sanità pubblica – conclude Salvo Sorbello – non è soltanto un’organizzazione di servizi: è una garanzia di uguaglianza, solidarietà e coesione sociale. Il luogo in cui si nasce o si risiede non può determinare le possibilità di curarsi e di vivere in salute.”