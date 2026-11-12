Siracusa, ostello di Cassibile. Romano (FdI): “Opera abusiva, si proceda alla demolizione”

Politica · Consiglio comunale

L’ostello di Cassibile torna al centro del dibattito politico a Siracusa. A sollevare nuovamente la questione, durante la seduta di ieri del Consiglio comunale, è stato il consigliere di Fratelli d’Italia Paolo Romano, che chiede all’amministrazione di fare chiarezza sulla legittimità urbanistica della struttura e sulle risorse pubbliche utilizzate per la sua realizzazione.

Al centro della vicenda una nota ufficiale del Comune di Siracusa, protocollata il 27 marzo 2026 e indirizzata alla Struttura commissariale per il superamento degli insediamenti abusivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il documento riguarda un intervento finanziato nell’ambito del PNRR, Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2, per la realizzazione di ulteriori 30 posti letto presso l’ostello di Cassibile, con un finanziamento complessivo di 1.887.494,29 euro.

Nella comunicazione, gli uffici comunali evidenziano l’impossibilità di rispettare la scadenza del 30 giugno 2026 prevista dal programma di finanziamento. Tra gli adempimenti necessari vengono indicati la verifica preventiva dell’interesse archeologico, l’autorizzazione paesaggistica, il parere igienico-sanitario dell’Asp e gli atti di competenza del Genio civile.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Ma è soprattutto un passaggio relativo alla destinazione urbanistica dell’area ad alimentare le contestazioni politiche. Il Comune precisa infatti che il terreno ricade in zona G8 del Piano regolatore generale e che, per realizzare l’intervento, sarebbe necessaria una modifica della destinazione d’uso attraverso una variante urbanistica.

Secondo la simulazione dei tempi procedurali contenuta nella nota, anche ipotizzando la massima rapidità, entro il 30 giugno sarebbe stato possibile arrivare soltanto all’aggiudicazione dei lavori, senza poterli avviare e completare. Per questo l’amministrazione ha comunicato formalmente l’impossibilità di proseguire nell’esecuzione del progetto secondo il cronoprogramma PNRR.

Un documento che, secondo Romano, confermerebbe le contestazioni avanzate negli anni scorsi sulla destinazione urbanistica dell’area.

“Lo diciamo da anni. La destinazione d’uso del terreno è stata il primo punto che abbiamo contestato quando, cinque anni fa, abbiamo iniziato le nostre proteste – afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia –. Quell’area era destinata a impianti di depurazione e non era stata effettuata la necessaria modifica urbanistica per ospitare la struttura. Abbiamo sostenuto fin dall’inizio che l’opera fosse abusiva e lo abbiamo ripetuto in ogni occasione”.

Romano punta il dito anche contro la gestione delle risorse pubbliche impiegate per la struttura e per gli interventi successivi.

“Qualcuno evidentemente non ha fatto il proprio dovere. Sono stati spesi soldi comunali e fondi europei per la realizzazione e l’ampliamento della struttura, arrivando, secondo le nostre ricostruzioni, a una cifra complessiva di circa tre milioni di euro. Adesso una nota ufficiale dell’amministrazione conferma che l’area presenta un problema di destinazione urbanistica che impedisce di procedere con l’ulteriore ampliamento”.

Il consigliere ritiene che le criticità evidenziate per il nuovo intervento debbano indurre a verificare anche la regolarità delle opere già realizzate.

“Se oggi non è possibile procedere senza una variante urbanistica, bisogna chiarire sulla base di quali autorizzazioni siano stati eseguiti i lavori precedenti. Non è una questione che può essere liquidata come un semplice problema burocratico. Chiediamo di accertare tutte le responsabilità e di verificare la legittimità dell’intera struttura”.

Da qui la richiesta di provvedimenti nei confronti dell’opera.

“Mi aspetto che l’amministrazione intervenga, apponga i sigilli qualora venga accertato l’abusivismo edilizio e avvii tutte le procedure necessarie, fino alla demolizione della struttura se ne ricorrono i presupposti. Bisogna inoltre chiarire che fine abbiano fatto le risorse pubbliche impiegate e se sussistano obblighi di restituzione dei finanziamenti. I cittadini hanno diritto di sapere come sono stati utilizzati questi soldi e chi debba eventualmente risponderne”, conclude Romano.

La nota comunale documenta la necessità di una variante urbanistica per il nuovo intervento e l’incompatibilità del relativo cronoprogramma con le scadenze PNRR. Non contiene, invece, un accertamento di abusivismo edilizio relativo alla struttura esistente, né dispone demolizioni o restituzioni di finanziamenti: questioni che richiederebbero ulteriori verifiche sugli atti autorizzativi e sulla gestione delle risorse già impiegate ma anche il consigliere del Pd Massimo Milazzo, intervenuto ieri, si aspetta chiarezza dagli uffici.