Siracusa, “Over the Rainbow”, al via la rassegna dedicata allo sguardo del cinema sull’universo LGBTQIA+

Sta per partire “Over the Rainbow”, una nuova rassegna dedicata allo sguardo del cinema sull’universo LGBTQIA+ e sulle sue molteplici declinazioni. L’iniziativa, che vedrà la prima proiezione lunedì 8 marzo e terminerà il 7 giugno, nasce dalla collaborazione con Echo – European Community Hub for Opportunities, il nuovo hub comunitario nato dall’impegno congiunto di Giosef Siracusa, Arcigay Siracusa e REA – Rete Empowerment Attiva.

“Art Sound vision nasce come un contenitore multiculturale dedicato all’incontro tra cinema, arti visive, musica e pratiche comunitarie, proseguendo il percorso avviato dal Biblios Café insieme a Cinedrome”, dichiara Giuseppe Briffa per Cinedrome.

Il progetto, in continua espansione, ha accolto la nuova realtà di Echo. “Con Echo prende forma Over the Rainbow, una rassegna che attraversa il cinema queer del Novecento e contemporaneo: da The Boys in the Band di William Friedkin alle visioni di Derek Jarman, Rainer Werner Fassbinder e François Ozon”, aggiunge Briffa.

La segretaria di Arcigay Siracusa, Nicol Oddo, dichiara: “Siamo orgogliosi della collaborazione con Cinedrome. Per Arcigay Siracusa sostenere iniziative culturali significa creare spazi di racconto, comunità e consapevolezza. Abbiamo scelto di alternare le proiezioni tra Biblios Café e il nostro hub comunitario ECHO per aprire sempre di più la nostra sede alla città e renderla un luogo di dialogo e partecipazione per tutti”.

“Il cinema è uno strumento potente – dichiara per Rea, la presidente Maria Vittoria Zaccagnini – che rende lo spettatore parte attiva della riflessione. Sullo schermo osserviamo relazioni, condividiamo emozioni e respiriamo storie e vissuti che aprono prospettive diverse dalle nostre. In questo senso il cinema diventa uno spazio di incontro e di conoscenza, capace di avvicinarci a realtà, identità ed esperienze differenti. È proprio attraverso lo sguardo del cinema che possiamo mettere in discussione i nostri punti di vista, ampliare l’immaginario e lasciare libera la fantasia”.

Paola Tusa, per Biblios Café, sottolinea: “Da anni promuoviamo collaborazioni, rassegne e iniziative di carattere sociale, artistico e divulgativo, ospitando presentazioni di libri, incontri con autori e autrici emergenti, momenti di confronto dedicati ai temi della diversità e dell’inclusione, oltre a eventi che intrecciano linguaggi e comunità differenti. Questa nuova collaborazione rafforza ulteriormente l’idea di comunità, di ascolto e partecipazione”.

“Come Giosef Siracusa crediamo che la cultura sia il primo baluardo contro discriminazioni e odio. Over the Rainbow è molto più di una rassegna cinematografica: è una chiara presa di posizione. Attraverso l’apertura di un nuovo hub comunitario vogliamo restituire alla città un luogo fisico e politico dove i diritti non si chiedono per concessione, ma si esercitano attraverso la conoscenza, il dialogo e la rappresentazione delle diverse identità. È un percorso di autodeterminazione collettiva”, dichiara Matteo Di Franca, presidente di Giosef Siracusa.

La selezione dei film attraversa diverse prospettive dell’esperienza LGBTQIA+: da titoli simbolo delle lotte del movimento come Pride, alle opere di cineasti contemporanei come Luca Guadagnino, fino a intense riflessioni sul percorso di transizione come Laurence Anyways.