Siracusa, PalaLoBello: al via i lavori di ristrutturazione

Sono ufficialmente iniziati i lavori di ristrutturazione al Palazzetto dello Sport “Concetto Lo Bello” di Siracusa. L’intervento, che prevede anche un investimento complessivo di 2 milioni di euro, inizierà con la sostituzione della vecchia copertura e successivamente si procederà con l’adeguamento dell’impianto antincendio. L’obiettivo è di restituire alla città una struttura moderna, sicura e funzionale.

Il progetto era stato approvato nel giugno 2025 e prevede un cronoprogramma di 250 giorni, con il completamento previsto entro la fine del 2026. L’intervento è stato reso possibile grazie a un finanziamento regionale di 300.700 euro e a un mutuo a tasso zero ottenuto tramite il bando nazionale “Sport Missione Comune 2025” promosso dall’Istituto per il Credito Sportivo.

“Questo è un passo fondamentale per la riqualificazione dell’impiantistica sportiva cittadina – ha dichiarato Giuseppe Gibilisco, capo di gabinetto del Comune di Siracusa – Il Palazzetto Lo Bello tornerà a essere un punto di riferimento per le attività sportive, scolastiche e associative della città”.

Nel frattempo, le associazioni sportive che utilizzavano la struttura sono state indirizzate verso impianti alternativi per garantire la continuità delle attività.