Siracusa, Palazzo Greco: convegno internazionale Inda su teatro antico e generi letterari

Cultura · 22 e 23 ottobre

Studiosi italiani e stranieri si ritrovano a Siracusa per parlare di teatro antico. Giovedì 22 e venerdì 23 ottobre il Salone Amorelli di Palazzo Greco ospita il convegno internazionale di studi “Il teatro antico e i generi letterari”. È organizzato dall’Inda insieme alla direzione di “Dioniso”, la rivista di studi sul teatro antico dell’Istituto.

Al centro delle due giornate c’è il rapporto tra il teatro greco e latino e gli altri generi letterari: filosofia, storiografia, poesia, favola. Molti interventi sono dedicati ad Aristofane e al modo in cui la commedia gioca con gli altri generi, li prende in giro e li mescola.

I lavori si apriranno alle 9.15 con l’introduzione di Guido Paduano, dell’Università di Pisa.

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Alle 9.45 inizierà la prima sessione, presieduta da Alessandro Grilli, anche lui dell’Università di Pisa. Mauro Bonazzi (Università di Bologna) parlerà del rapporto tra Platone e Aristofane, cioè della “commedia della filosofia”. Pietro Vannicelli (Sapienza Università di Roma) si occuperà del potere personale tra storiografia e commedia. Carmine Catenacci (Università di Chieti-Pescara) parlerà di corpi, parodia e del “brutto” nella commedia.

Nel pomeriggio, dalle 14.45, la seconda sessione sarà presieduta da Francesco Morosi (Università di Udine). Interverranno:

Lucia Athanassaki (Università di Creta), sul mito di Teseo e Afrodite da Bacchilide all’Ippolito di Euripide;

Elena Fabbro (Università di Udine), sulla memoria del simposio e l’identità politica nei Cavalieri e nelle Vespe di Aristofane;

Mariella De Simone (Università di Salerno), sulla mescolanza di generi antichi e nuovi nella parodia musicale di Aristofane;

Emmanuela Bakola (Università di Warwick), sull’Orestea di Eschilo riletta nelle Nuvole di Aristofane.

La terza e ultima sessione inizierà alle 9.30 e sarà presieduta da Gherardo Ugolini (Università di Verona). Roberto Nicolai (Sapienza Università di Roma) parlerà delle sfide a colpi di discorsi contrapposti, le antilogie, sulla scena. Caterina Mordeglia (Università di Trento) parlerà dei legami tra la tradizione delle favole di Esopo e il teatro latino. Chiuderà Giuseppe Gilberto Biondi (Università di Parma), con un intervento sulla tragedia di Seneca.