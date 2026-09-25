Siracusa, Pallamano Aretusa, arriva Serra Fasano: obiettivo confermarsi

Sport · Serie A Silver

Dopo il convincente successo ottenuto all’esordio nel derby contro l’Albatro, la Pallamano Aretusa torna in campo per la seconda giornata del campionato di Serie A Silver. Domani, alle 16, la formazione guidata da Sergio Vilageliu affronterà al Pala Pino Corso i pugliesi del Serra Fasano.

Per Santoro e compagni si tratta di un appuntamento importante, che arriva dopo una prima giornata affrontata con determinazione e qualità. La vittoria nel derby ha regalato entusiasmo all’ambiente, ma anche la consapevolezza che il campionato richiederà continuità, attenzione e massimo impegno in ogni gara.

La squadra aretusea è chiamata a confermare quanto di buono mostrato all’esordio, mantenendo alta la concentrazione fin dal primo minuto e affrontando un avversario determinato a riscattarsi. Il tecnico Sergio Vilageliu ha lavorato in settimana per preparare al meglio la partita, con l’obiettivo di correggere gli eventuali errori commessi nel debutto e valorizzare le qualità del gruppo.

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La società invita ancora una volta i tifosi a riempire gli spalti del Pala Pino Corso. Il sostegno del pubblico potrà rappresentare un elemento importante per accompagnare la Pallamano Aretusa verso un nuovo risultato positivo e per vivere insieme un’altra giornata di sport e passione. Il fischio d’inizio è fissato per domani alle 16.