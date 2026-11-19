Attualità · la parata

Una parata di gioia, colori, palloncini e diritti: quelli dei bambini e delle bambine. Questa mattina a Siracusa il corteo della Marcia dei diritti è partito dal Foro Siracusano ed è arrivato al Foro Vittorio Emanuele II, alla Marina, dove nel Villaggio dei diritti sono state organizzate attività e giochi per i più piccoli.

È stato il momento clou della diciassettesima Marcia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ideata proprio da Pino Pennisi. Ogni anno la Marcia coincide con la Giornata mondiale che, grazie all’Unicef, ricorda la firma e la ratifica della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

La marcia rientra nella nona edizione del “Festival dell’educazione – Sulle orme di Pino Pennisi”, una settimana di eventi dedicati ai diritti di bambini, bambine, ragazzi e ragazze. Il tema di quest’anno è “I sogni non hanno limiti”: un invito soprattutto alle nuove generazioni a coltivare passioni, ideali e progetti di vita, nella consapevolezza che ogni cambiamento nasce dalla capacità di immaginare un futuro migliore.

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Il festival è ideato, promosso e sostenuto dall’amministrazione comunale di Siracusa, che lo organizza attraverso la struttura di Siracusa Città educativa. È dedicato a Pino Pennisi, dipendente comunale e promotore di iniziative per la crescita civile dei giovani, scomparso prematuramente.

Quest’anno uno spazio speciale è riservato anche al ricordo di Matteo Di Franca, il presidente della Consulta comunale giovanile morto lo scorso luglio in un incidente. Di Franca collaborava con Città educativa anche nelle iniziative del festival e ha lasciato un segno profondo con le sue azioni concrete, nel segno della generosità, della giustizia e dell’attenzione verso gli altri.