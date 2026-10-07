Polizia di Stato
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Siracusa, palo dell’illuminazione senza coperchio: fili alla portata dei bambini
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Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione ricevuta tramite Whatsapp da un lettore:
Buonasera al parco ozanam ci si imbatte in questo palo dell’illuminazione senza il coperchio.
Con fili elettrici alla portata dei bambini
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