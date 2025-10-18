Siracusa, Paola e Sebastiano festeggiano 70 anni d’amore: “Il segreto? La pazienza e il calore della famiglia”

Settant’anni insieme, mano nella mano, come se il tempo non fosse mai passato. Paola Amato, 91 anni, e Sebastiano Liali, 94, hanno festeggiato il loro 70° anniversario di matrimonio, un traguardo che profuma di amore vero, di tenerezza e di dedizione quotidiana.

La loro casa di Siracusa sembra quasi un album di ricordi: pareti piene di fotografie, volti sorridenti, figli e nipoti che raccontano la storia di una famiglia costruita con pazienza e affetto.

Si sono sposati nel 1955, giovani e pieni di sogni. “È stato un matrimonio pieno d’amore”, raccontano a SiracusaNews, tenendosi per mano per tutto il tempo dell’intervista. Paola è ancora arzilla, vivace, con lo sguardo di chi ha sempre saputo affrontare la vita con forza e dolcezza; Sebastiano, più silenzioso, le stringe la mano con quella tenerezza discreta che dice più di mille parole.

Quando chiedi loro qual è il segreto per un amore così lungo, rispondono senza esitazione: “La pazienza. Perché la vita non è sempre facile, ci sono momenti belli e altri difficili. Ma se c’è amore, si superano tutti.”

Hanno cresciuto figli e nipoti “strepitosi”, come li definiscono con orgoglio, e non è mai mancato il calore della famiglia. Ogni mattina si sono svegliati uno accanto all’altra, ogni sera si sono addormentati insieme, affrontando la quotidianità con serenità, anche quando gli anni si fanno sentire.

Settant’anni dopo quel sì, Paola e Sebastiano sono ancora lì: una vita insieme, con amore, sempre.