Siracusa, Paolo Gallo del Molino San Paolo eletto presidente del Gruppo Giovani industriali Italmopa di Confindustria

In occasione dell’Assemblea Generale annuale dei Giovani Industriali Italmopa – Associazione Industriali Mugnai d’Italia (FederPrima/Confindustria) tenutasi in data di oggi, Paolo Gallo del Molino San Paolo è stato eletto alla Presidenza del Gruppo per il biennio 2026/2027.

Gallo, da tempo attivo nell’ambito dei Giovani Italmopa e membro del Comitato Direttivo, ha ricoperto la carica di Vicepresidente nel corso del mandato alla Presidenza di Clelia Loiudice, giunto al termine con l’odierna Assemblea.

“Sono orgoglioso e profondamente grato per essere stato chiamato a ricoprire la carica di Presidente del Gruppo Giovani – dice – Ringrazio il Presidente uscente Clelia Loiudice e tutto il Direttivo per l’ottimo lavoro svolto negli ultimi due anni. Lavoro che ha portato all’iscrizione di tanti nuovi componenti e alla nascita di una generazione piuttosto nutrita di giovani mugnai. Il mio impegno, insieme al nuovo Direttivo, sarà rivolto allo sviluppo delle relazioni interpersonali all’interno del Gruppo, approfittando di eventi ed incontri che possano accrescere il bagaglio culturale di ciascuno nell’ambito del nostro settore, ma non soltanto. Confido nella collaborazione di ogni singolo membro affinché si possano creare occasioni di dialogo, confronto e crescita professionale”.

Sulla base di quanto previsto dalle norme che regolano il funzionamento del Gruppo, in occasione dell’Assemblea Generale sono stati altresì nominati i membri del Comitato Direttivo che supporteranno il presidente Gallo nella programmazione delle attività del prossimo biennio.

L’elezione della presidenza e del Direttivo è stata preceduta da una visita – riservata ai componenti del Gruppo Giovani Industriali – tenutasi a Roma, presso la sede della FAO – Food and Agriculture Organization.

Si è trattato della prima visita di una rappresentanza Italmopa in questo Ente così prestigioso, a conferma della validità delle iniziative del Gruppo Giovani che costituisce da sempre un valore aggiunto per l’Associazione. Un Gruppo nato, lo ricordiamo, nel 1996, che arriverà quindi a festeggiare, il prossimo anno, i 30 anni dalla sua costituzione.