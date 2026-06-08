Siracusa, pappagalli con le ali tagliate per le foto ai turisti a pagamento: tre persone fermate

Nuovo intervento della Polizia municipale di Siracusa a tutela degli animali e della legalità nel centro storico di Ortigia. Gli agenti delle sezioni Annona e Centro storico, nel corso di mirati controlli effettuati in questi giorni nelle aree maggiormente frequentate da visitatori, hanno individuato e bloccato tre persone che utilizzavano piccoli pappagalli per scattare foto con i turisti di passaggio.

Gli accertamenti effettuati hanno consentito di verificare che ai volatili erano state tagliate le ali, impedendo loro di volare e configurando l’ipotesi di maltrattamento di animali. Inoltre, in alcuni casi, gli ignari turisti sarebbero stati destinatari di richieste economiche particolarmente elevate, avanzate con modalità riconducibili a pretese estorsive per presunti danni arrecati agli animali durante le fotografie.

Gli agenti hanno proceduto al sequestro degli uccelli, che sono stati immediatamente affidati alle cure del servizio veterinario, e hanno contestato le violazioni previste dalla normativa vigente nei confronti dei soggetti individuati.

L’attività rientra nell’ambito delle azioni di controllo e contrasto ai fenomeni di abusivismo e sfruttamento degli animali che i vigili urbani portano avanti con particolare attenzione nelle zone a maggiore vocazione turistica della città.

“Questi controlli confermano – afferma l’assessore alla Polizia municipale, Sergio Imbrò – l’attenzione crescente verso la tutela degli animali, il rispetto delle regole e la salvaguardia dell’immagine della nostra città. Non possiamo tollerare forme di sfruttamento che arrecano sofferenza agli animali e che, al tempo stesso, danneggiano i turisti attraverso comportamenti scorretti e intimidatori. Ringrazio gli agenti dell’Annona e della sezione Centro storico per la professionalità e la sensibilità dimostrate”

Il sindaco Francesco Italia sottolinea che “Siracusa è una città accogliente in cui non c’è spazio per pratiche che ledono il benessere degli animali o mettono in difficoltà i visitatori. Mi complimento per l’intervento della nostra Municipale”.