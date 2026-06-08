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Polizia municipale

Siracusa, pappagalli con le ali tagliate per le foto ai turisti a pagamento: tre persone fermate

Gli agenti hanno proceduto al sequestro degli uccelli, che sono stati immediatamente affidati alle cure del servizio veterinario, e hanno contestato le violazioni previste dalla normativa vigente nei confronti dei soggetti individuati

Foto generata con l'intelligenza artificiale

Gli agenti hanno proceduto al sequestro degli uccelli, che sono stati immediatamente affidati alle cure del servizio veterinario, e hanno contestato le violazioni previste dalla normativa vigente nei confronti dei soggetti individuati

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Nuovo intervento della Polizia municipale di Siracusa a tutela degli animali e della legalità nel centro storico di Ortigia. Gli agenti delle sezioni Annona e Centro storico, nel corso di mirati controlli effettuati in questi giorni nelle aree maggiormente frequentate da visitatori, hanno individuato e bloccato tre persone che utilizzavano piccoli pappagalli per scattare foto con i turisti di passaggio.

Gli accertamenti effettuati hanno consentito di verificare che ai volatili erano state tagliate le ali, impedendo loro di volare e configurando l’ipotesi di maltrattamento di animali. Inoltre, in alcuni casi, gli ignari turisti sarebbero stati destinatari di richieste economiche particolarmente elevate, avanzate con modalità riconducibili a pretese estorsive per presunti danni arrecati agli animali durante le fotografie.

Gli agenti hanno proceduto al sequestro degli uccelli, che sono stati immediatamente affidati alle cure del servizio veterinario, e hanno contestato le violazioni previste dalla normativa vigente nei confronti dei soggetti individuati.

L’attività rientra nell’ambito delle azioni di controllo e contrasto ai fenomeni di abusivismo e sfruttamento degli animali che i vigili urbani portano avanti con particolare attenzione nelle zone a maggiore vocazione turistica della città.

“Questi controlli confermano – afferma l’assessore alla Polizia municipale, Sergio Imbrò – l’attenzione crescente verso la tutela degli animali, il rispetto delle regole e la salvaguardia dell’immagine della nostra città. Non possiamo tollerare forme di sfruttamento che arrecano sofferenza agli animali e che, al tempo stesso, danneggiano i turisti attraverso comportamenti scorretti e intimidatori. Ringrazio gli agenti dell’Annona e della sezione Centro storico per la professionalità e la sensibilità dimostrate”

Il sindaco Francesco Italia sottolinea che “Siracusa è una città accogliente in cui non c’è spazio per pratiche che ledono il benessere degli animali o mettono in difficoltà i visitatori. Mi complimento per l’intervento della nostra Municipale”.


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