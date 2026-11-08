Siracusa, parcheggi ai privati, Controcorrente: “Passo indietro vittoria cittadini”

Politica · Il caso

Il Comune di Siracusa avrebbe deciso di mantenere pubblica la gestione dei parcheggi e delle strisce blu, facendo così un passo indietro rispetto all’ipotesi di affidamento ai privati. Una scelta accolta positivamente dal movimento Controcorrente, che rivendica il risultato delle proteste e delle iniziative portate avanti nei mesi scorsi, ma chiede anche chiarezza sulle ragioni del cambio di rotta.

A intervenire sono Sergio Giancarlo Linares e Sebi Musco, attivisti del movimento, che parlano di una vittoria dei cittadini e di quanti si sono opposti alla prospettiva di privatizzazione della sosta a pagamento.

Al centro della vicenda c’è un servizio che, secondo i due esponenti, rappresenta un patrimonio strategico per la città, con un valore economico stimato in circa 4 milioni di euro all’anno. “La decisione di mantenere pubblica la gestione rappresenta una vittoria della città, dei cittadini e di chi ha lottato senza sosta”, affermano Linares e Musco.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Gli attivisti, tuttavia, chiedono perché la decisione sia arrivata soltanto dopo mesi di contestazioni, denunce e appelli. Nel loro intervento richiamano anche il caso Nexus, sostenendo che il cambio di orientamento dell’amministrazione sarebbe legato alla crescente pressione politica e alle polemiche emerse sulla vicenda.

Controcorrente torna quindi a contestare l’ipotesi iniziale di affidamento ai privati, ritenendo che i proventi della sosta debbano rimanere nella disponibilità pubblica ed essere destinati al miglioramento della mobilità e dei servizi cittadini.

“Privatizzare la sosta a pagamento a Siracusa è sempre stata un’idea inaccettabile”, sostengono i due attivisti, che considerano il mantenimento della gestione pubblica un risultato importante, ma non sufficiente a chiudere la questione.

La richiesta rivolta all’amministrazione è adesso quella di garantire la massima trasparenza sulle decisioni assunte e sulle procedure che hanno portato al cambio di indirizzo. “La cosa pubblica si tutela per convinzione politica, non soltanto quando ci si trova con le spalle al muro”, concludono Linares e Musco.