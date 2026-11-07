Siracusa, parcheggi e sosta, Pd rivendica il passo indietro Comune sulla privatizzazione

Politica · Il caso

Il Partito Democratico di Siracusa rivendica il risultato della propria opposizione all’ipotesi di affidamento ai privati della gestione dei parcheggi e della sosta. Con la proposta n. 65 del 21 ottobre 2026, attualmente in attesa dell’esame in Commissione e del successivo passaggio in Consiglio comunale, l’Amministrazione ha infatti previsto l’eliminazione di questa possibilità dal Piano triennale dei beni e servizi.

Una modifica che il gruppo consiliare dem considera un risultato della battaglia politica portata avanti negli ultimi mesi. I consiglieri Angelo Greco, Massimo Milazzo e Sara Zappulla ricordano che la loro opposizione era iniziata il 27 febbraio 2025, quando il sindaco, attraverso un maxi emendamento, aveva inserito nel Piano triennale la concessione dei parcheggi e della sosta a soggetti privati.

“Fummo i primi a opporci, denunciando i rischi di una scelta che avrebbe sottratto al controllo pubblico un servizio strategico per Siracusa”, sostengono i rappresentanti del Pd, ricordando le iniziative e gli atti consiliari presentati per chiedere che la gestione rimanesse in mano pubblica.

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Nel documento il gruppo consiliare richiama anche la vicenda “Nexus”, sostenendo di avere già espresso preoccupazione per quelli che definisce gli “appetiti di alcuni sulla privatizzazione dei parcheggi”.

Per i consiglieri dem, la gestione della sosta rappresenta una risorsa strategica anche sul piano economico, considerata la capacità di generare entrate per le casse comunali. Da qui la contrarietà a un eventuale affidamento ai privati in assenza, secondo il Pd, di motivazioni e garanzie adeguate per la collettività.

“Oggi l’Amministrazione elimina quella previsione. Una retromarcia che conferma quanto fosse fondata la nostra opposizione”, affermano Greco, Milazzo e Zappulla, definendo la modifica “non una vittoria di parte, ma una vittoria per Siracusa”.

Il Pd annuncia infine che continuerà a seguire l’iter della proposta, affinché arrivi al più presto in Consiglio comunale e la gestione della sosta rimanga effettivamente pubblica. Il gruppo chiede inoltre che le risorse provenienti dai parcheggi siano destinate al miglioramento della mobilità, dei servizi e della qualità della vita dei cittadini.