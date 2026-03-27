Siracusa, parcheggio alla Marchesa, la Cassazione conferma il sequestro dei terreni

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di alcuni lotti di terreno adibiti a parcheggio in una nota località balneare tra Cassibile e Avola, respingendo il ricorso presentato contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Siracusa del 3 novembre 2025.

La vicenda riguarda un’area utilizzata come parcheggio stagionale in una zona di particolare pregio ambientale e paesaggistico, ricadente nell’area della Riserva naturale di Cavagrande del Cassibile, adiacente al demanio marittimo e sottoposta a molteplici vincoli. Secondo la Cassazione, il ricorso è “manifestamente infondato” e il sequestro disposto dal gip di Siracusa il 13 ottobre 2025 è pienamente legittimo. Per i giudici, l’area era stata utilizzata abusivamente come parcheggio commerciale all’interno di un contesto ambientale protetto, senza i titoli necessari e con effetti ritenuti incompatibili con i vincoli esistenti.

Il punto centrale della decisione è chiaro: anche se l’attività veniva presentata come temporanea e stagionale, la destinazione dell’area a parcheggio costituisce comunque una trasformazione urbanisticamente rilevante del territorio, anche in assenza di opere edilizie vere e proprie. Per i giudici, infatti, l’uso commerciale dell’area ha determinato un aumento del carico antropico, un’alterazione ambientale e un impatto concreto sul contesto naturalistico, tra scarichi delle auto, disturbo della fauna e compromissione della vegetazione.

La difesa aveva sostenuto che non fossero state realizzate opere fisse, che il terreno non fosse stato impermeabilizzato e che non vi fossero stati sbancamenti o livellamenti tali da alterare lo stato dei luoghi. Ma la Suprema Corte ha ritenuto irrilevante questa impostazione, richiamando un orientamento ormai consolidato secondo cui anche la semplice destinazione di uno spazio verde a parcheggio può integrare un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante e, in aree vincolate, anche il reato paesaggistico se mancano le necessarie autorizzazioni.

La Cassazione ha inoltre escluso la buona fede invocata nel ricorso. Secondo la difesa, un’autorizzazione del 2023 relativa al rinnovo dello scarico per reflui civili dei box e dei servizi annessi al parcheggio avrebbe ingenerato un legittimo affidamento sulla regolarità dell’attività. Ma anche su questo aspetto i giudici sono stati netti: quell’atto amministrativo non poteva sostituire né il permesso a costruire né la valutazione d’incidenza ambientale, né tantomeno sanare l’uso dell’area come parcheggio commerciale.

Nella sentenza si sottolinea anche un altro aspetto rilevante: chi gestiva l’area conosceva bene il quadro giuridico, anche perché la zona risultava essere utilizzata da anni e già in passato erano stati tentati, senza successo, percorsi autorizzativi. Per questo motivo, secondo i giudici, non può parlarsi di affidamento incolpevole.

Respinta anche l’ultima censura, quella relativa al cosiddetto periculum in mora. Il ricorso sosteneva che il sequestro, eseguito in autunno, non fosse giustificato dal momento che l’attività di parcheggio aveva carattere stagionale. Ma la Cassazione ha osservato che l’attività era stata esercitata in modo continuativo nonostante i controlli delle forze dell’ordine, con il rischio concreto di aggravare le conseguenze del reato e di compromettere ulteriormente l’habitat naturale dell’area. Alla fine, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Oltre alla conferma del sequestro, la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3 mila euro alla Cassa delle Ammende.