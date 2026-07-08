Siracusa, parcheggio di via Damone: scaduti i 180 giorni. Cavallaro: “il Comune rispetti le regole che pretende dai cittadini”

Sono ormai passati i 180 giorni previsti per l’utilizzo temporaneo del parcheggio di via Damone. Il provvedimento era stato giustificato dall’esigenza di consentire, nelle more, l’approvazione della necessaria variante urbanistica. “Quel termine oggi è scaduto e i cittadini hanno il diritto di sapere cosa sia stato fatto in questi sei mesi – dice oggi il consigliere comunale di FdI Paolo Cavallaro -. Ricordo che il Comune aveva già dovuto annullare in autotutela una precedente ordinanza di apertura del parcheggio, dopo avere accertato che l’area era urbanisticamente destinata a verde pubblico (zona S3) e che il mantenimento della funzione di parcheggio richiedeva una preventiva variante urbanistica. Per superare quella criticità era stato quindi autorizzato un uso temporaneo, limitato a 180 giorni, proprio per consentire il completamento dell’iter amministrativo”.

Ad oggi, però, l’unica novità concreta emersa è la determina del 5 maggio 2026 con la quale il Comune ha provveduto a nominare il Rup e le altre figure tecniche incaricate della redazione del progetto di variante urbanistica. Una nomina intervenuta a circa quattro mesi dall’avvio dell’uso temporaneo e a meno di due mesi dalla sua scadenza. Lo stesso provvedimento dispone l’avvio della progettazione della variante, lasciando intendere che fino a quel momento l’iter non fosse ancora entrato nella sua fase operativa.

“È quindi legittimo domandarsi perché, a distanza di sei mesi, la proposta di variante non sia ancora approdata all’esame del Consiglio comunale e quali ulteriori attività siano state concretamente svolte dall’Amministrazione – conclude -. Le regole valgono per tutti. Se una situazione analoga riguardasse un privato cittadino, il Comune pretenderebbe il rispetto della normativa urbanistica e adotterebbe i conseguenti provvedimenti. Non può quindi esserci un doppio binario, uno per i cittadini e uno per l’Amministrazione. Per questo ritengo che sia arrivato il momento di assumere una decisione chiara. Se il termine previsto è effettivamente decorso senza l’approvazione della variante urbanistica, il parcheggio deve essere chiuso. Se, invece, la normativa consente una proroga dell’uso temporaneo, questa dovrà essere limitata allo stretto indispensabile, adeguatamente motivata e accompagnata da un cronoprogramma certo che conduca rapidamente all’approvazione della variante da parte del Consiglio comunale. La credibilità delle istituzioni si misura anzitutto dalla loro capacità di rispettare le regole che sono chiamate ad applicare. Su questa vicenda non servono ulteriori rinvii, ma trasparenza, chiarezza e pieno rispetto della legalità”.