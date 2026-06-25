Siracusa, parcheggio di viale Epipoli. L’area è assegnata per 60 anni: “abbiamo un diritto di superficie”. Il nodo tra interesse pubblico e convenzione

Si accende il confronto sul progetto del parcheggio di viale Epipoli. Alla vigilia della seduta del Consiglio comunale chiamata oggi a esprimersi sulla variante urbanistica necessaria per la realizzazione dell’opera, la 3D Immobiliare S.r.l. ha inviato una comunicazione urgente al presidente del Consiglio, a tutti i consiglieri comunali, al sindaco, al vicesindaco e al segretario generale, chiedendo la sospensione della votazione e una verifica preventiva della convenzione sottoscritta con il Comune nel 2020.

Al centro della vicenda c’è un’area di viale Epipoli sulla quale la società sostiene di essere titolare di un diritto di superficie della durata di sessant’anni, costituito con convenzione notarile del 3 dicembre 2020. Secondo la 3D Immobiliare, su quei terreni sono già previsti un impianto sportivo, per il quale esiste un permesso di costruire prorogato fino al 2030, e un progetto per un centro assistenziale e riabilitativo destinato a persone con disabilità e bambini.

La società contesta la proposta approvata dalla I Commissione consiliare, che prevede una variante semplificata al Piano regolatore per trasformare parte dell’area da destinazione S2 (servizi per la collettività) a S4 (parcheggi), passaggio ritenuto necessario per consentire la realizzazione dell’opera pubblica.

Nella comunicazione, 3D Immobiliare sostiene che la variante inciderebbe su un diritto reale già costituito e afferma di non essere stata coinvolta nel procedimento amministrativo. Per questo motivo chiede al Consiglio comunale di rinviare la deliberazione, acquisire la convenzione agli atti, valutare una proposta alternativa e procedere a un’audizione della società e del progettista.

La società propone infatti una soluzione diversa che, a suo dire, permetterebbe di realizzare contemporaneamente tre opere: l’impianto sportivo, il centro riabilitativo e un parcheggio pubblico gratuito da 79 posti su un’area già classificata urbanisticamente come S4, evitando così la necessità di modificare il Piano regolatore.

La vicenda, tuttavia, presenta anche un diverso profilo giuridico sul quale si fonda l’azione dell’Amministrazione comunale. La convenzione sottoscritta nel 2020 contiene infatti una clausola che riconosce al Comune la facoltà di risolvere il rapporto per ragioni di pubblico interesse, prevedendo specifiche modalità procedurali e gli eventuali indennizzi. È proprio su questo potere di programmazione del territorio che si basa la scelta dell’Amministrazione di perseguire la realizzazione del parcheggio pubblico, ritenuto prioritario per le esigenze urbanistiche della zona.

L’utilizzo della variante semplificata rappresenta inoltre uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per accelerare la realizzazione di opere pubbliche, consentendo di modificare contestualmente la destinazione urbanistica dell’area interessata. Resta però aperto il punto sollevato da 3D Immobiliare, che ritiene necessario il rispetto delle procedure previste dalla stessa convenzione prima di qualsiasi intervento che possa incidere sui diritti già costituiti.

Sarà adesso il Consiglio comunale a decidere se procedere con l’approvazione della variante o approfondire ulteriormente la vicenda, che mette a confronto due interessi contrapposti: da un lato la realizzazione di un’opera pubblica ritenuta strategica dall’Amministrazione, dall’altro la tutela di un rapporto convenzionale che la società ritiene tuttora pienamente efficace.