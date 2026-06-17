Siracusa, parcheggio in viale Epipoli: via libera dalla Commissione consiliare

Nella giornata di lunedì, la prima commissione consiliare ha approvato la proposta del settore Mobilità e trasporti relativa all’approvazione del progetto di realizzazione di un parcheggio in viale Epipoli 72 prospiciente l’ingresso dell’ospedale. Rizza. Contestualmente ha adottato la relativa variante semplificata al vigente PRG ai sensi dell’art. 19 del DPR 327/2001 in quanto l’attuale destinazione dell’area risulta essere di categoria S2 anziché la prescritta S4 necessaria per la realizzazione di un parcheggio.

La proposta risulta munita dei necessari pareri degli enti preposti: della Soprintendenza ai beni culturali, della autorità di bacino idrografico della Sicilia e dell’ufficio regionale del Genio Civile.

La proposta, dopo essere stata presentata dall’assessore alla Mobilità e trasporti Pantano e dal dirigente di settore architetto Brex è stata approvata a maggioranza dalla commissione con il voto favorevole di tutti i componenti presenti e la sola astensione dei consiglieri di Forza Italia Burti e Marino, che hanno lamentato la mancanza di alcuni allegati citati tra le premesse della proposta ma non parte integrante della stessa.

“Esprimo grande soddisfazione, nonostante un lungo ed articolato iter – dice Andrea Buccheri, capogruppo in Consiglio comunale del gruppo Francesco Italia sindaco -, per l’approdo in commissione e l’approvazione della proposta. Ringrazio la commissione, che già si era precedentemente occupata dell’argomento unitamente alla quarta commissione, per aver rapidamente esitato la proposta affinchè la stessa possa rapidamente giungere in Consiglio Comunale per la sua approvazione. Ovviamente, dopo l’eventuale approvazione potrà partire l’iter per la ratifica della variante che dovrà passare dall’assessorato regionale competente. L’area in questione è già di fatto utilizzata da tantissimi anni come parcheggio ma al momento risulta scarsamente e difficilmente praticabile, specie nella stagione invernale, e in pessime condizioni generali. Proprio per questo motivo mi batto da anni affinchè l’area in questione possa rappresentare un contesto dignitoso ed ordinato.”

Un’ idea che, come ricorda Buccheri, nasce tanti anni fa quando lo stesso ricopriva l’incarico di presidente del consiglio di Circoscrizione Tiche (2012/2013). In quegli anni Buccheru propose, senza successo, un intervento di rigenerazione e sistemazione dell’area di proprietà comunale oggi oggetto di attenzione e di futura riqualificazione. “Riqualificazione – prosegue – che sempre più spesso ha lasciato indietro le zone più periferiche come, il quartiere Tiche e il quartiere Epipoli, e che adesso, finalmente, potrà diventare realtà: un intervento che in tanti, fruitori e non, aspettano da tantissimi anni.”

Negli anni l’area è sempre più utilizzata anche per il rafforzamento e potenziamento dei servizi offerti dalla Azienda sanitaria provinciale nella struttura adiacente del secondo nosocomio della città di Siracusa, il presidio ospedaliero Rizza, sede di numerosi ambulatori e reparti (hospice, rsa, medicina riabilitativa, radioterapia, ecc.) e sede di numerosi servizi (sportello CUP, rilascio tessere sanitarie, scelta o cambio del medico curante, registrazione esenzioni, ecc.).

“Mi preme sottolineare – conclude Buccheri – che questo intervento sarà possibile grazie al decreto di finanziamento della Regione Sicilia DDG 5054 del 16.12.2025 che ha stanziato 100.000 euro frutto dell’emendamento alla finanziaria regionale 2025 (L.r. n.3 del 30 gennaio 2025) ad opera dell’Onorevole Tiziano Spada, che ringrazio, pronto a sostenere le istanze del capoluogo specie quando, come questo, riguardano zone periferiche del nostro territorio cittadino che sempre più necessita di interventi.”