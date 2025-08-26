Ultime news

Siracusa, Parco Dell’Aquila ripulito oggi dopo mesi ma già indecente. Cavallaro: “nessuna manutenzione, servono metodo e rispetto”

Il capogruppo di FdI in Consiglio comunale, Paolo Cavallaro, ha realizzato un video della situazione in cui si trovava il parco prima della pulizia

Lo stato del parco, oggi pomeriggio

Il 15 novembre del 2024 il Consiglio comunale di Siracusa approvava la mozione del gruppo di Fratelli d’Italia, che impegnava l’Amministrazione comunale alla manutenzione del Parco Dell’Aquila in via Padova. Nulla è stato fatto per mesi, nonostante email, solleciti, verbali e scritti. Tra ieri e stamattina il parco è stato ripulito dalla montagna di rifiuti che lo ricoprivano da mesi. Ma in giornata hanno allestito un accampamento – come da segnalazione tramite Whatsapp – ed ecco che è tutto punto e a capo.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Paolo Cavallaro, ha realizzato un video della situazione in cui si trovava il parco prima della pulizia.


“La vicenda di questo parco è utile per chiarire come la mozione sia un atto politico del Consiglio comunale, finalizzato ad imprimere un vincolo all’azione amministrativa – dice – alla sua approvazione di regola dovrebbero seguire tutti gli atti amministrativi necessari, a cominciare dall’appostamento di somme in bilancio, qualora necessario, per l’esecuzione delle opere previste. Una volta approvata dal consiglio comunale non è più la mozione di Fratelli d’Italia o del consigliere Cavallaro, ma di tutti i consiglieri. Questi dovrebbero indignarsi per la bassa considerazione che riceve l’organo di rappresentanza dei cittadini tra i dirigenti, gli assessori e gli uffici competenti, nella misura in cui non vengono portate avanti le deliberazioni e adottati tutti gli atti consequenziali; e sono troppe, purtroppo, le mozioni approvate dall’aula rimaste carta straccia, basti pensare a quella sulla valorizzazione della Balza Akradina, a quella sulle ciclabili, a quella in materia di Protezione civile e di incendi, a quella su via Toscano, invasa da incuria, abusivismo e spazzatura, tanto per citarne alcune”.

Cavallaro spiega che non andrà a chiedere la cortesia di eseguire i lavori di manutenzione, non cercherà scorciatoie ma non rinuncerà ad auspicare prassi concrete e virtuose: “L’Amministrazione deve intervenire, lo deve fare urgentemente, la responsabilità dell’omissione è di chi esercita il governo della città e il nostro compito, dai banchi della minoranza, è denunciarla”.

Il Parco è stato devastato, le panche in pietra divelte, come anche la fontanella, lo scivolo per bimbi è pericoloso. Non basta la pulizia (realizzata dopo mesi e solleciti) anche se è un piccolissimo passo in avanti per cui ringrazia l’assessore Aloschi, che ha incessantemente compulsato. Ora occorre procedere a ripristinare funzionalità e decoro, ripristinando le panche e mettendo qualche altro gioco per i bimbi.

“Emerge un grande problema di metodo e di mancanza di rispetto, su cui il presidente del Consiglio comunale non può mostrare leggerezza, come fatto finora – conclude – Succede con diverse istanze di accesso agli atti, che non vengono prontamente riscontrate, se non dopo ripetuti solleciti. È questo il concetto di trasparenza che ha questa Amministrazione? Chiediamo un’inversione di rotta, pretendiamo maggiore rispetto per le prerogative dei consiglieri comunali e per tutto l’organo collegiale; il Presidente Di Mauro, più volte sollecitato da me in aula, apra un tavolo di confronto con l’Amministrazione attiva per risolvere le criticità, così non si può andare avanti e i cittadini devono sapere, è così da due anni. Ci auguriamo che questo appello venga raccolto, si sostituiscano i muri di gomma con ampie vetrate trasparenti e si individui un metodo di costante monitoraggio perché le deliberazioni dell’ organo consiliare e le attività ispettive dei consiglieri abbiano sempre un epilogo positivo”.

 


