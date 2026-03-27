Siracusa, parco giochi in via del Pellicano. Burti: “un importante risultato per le contrade Marine”

“Sono felice di poter annunciare che presto verrà realizzato un parco giochi in via del Pellicano. Si tratta di un importante intervento di riqualificazione urbana che sarà possibile grazie ad una mia proposta di modifica del bilancio del Comune di Siracusa. In una città che vuole essere davvero a misura di persona, è fondamentale che ci sia una concreta attenzione verso i più piccoli, che potranno così avere a disposizione, in una zona in cui si registra una forte crescita demografica, un’area di svago e di aggregazione, sicura ed inclusiva, che contribuirà a far crescere la qualità della vita delle nostre contrade marine”. A dirlo è il consigliere comunale di Siracusa, Cosimo Burti.

“Il parco giochi sarà in grado di accogliere bambini e famiglie di tutte le età – aggiunge – Sarà un luogo di incontro e di svago, dove i più piccoli potranno giocare e socializzare, e i genitori potranno trascorrere del tempo con i propri figli in un ambiente sereno e stimolante”.